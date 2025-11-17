ETV Bharat / state

यूटीटी 5वीं राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 6 दिसंबर से रांची में, देशभर से 2000 खिलाड़ी होंगे शामिल

रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ (JSTTA) ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) के तत्वावधान में यूटीटी 5वीं राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप 6 से 13 दिसंबर 2025 तक हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, होटवार में आयोजित की जाएगी. खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन बेहद खास होने वाला है. क्योंकि इसमें देशभर के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं.



इस भव्य चैंपियनशिप में लगभग 2000 खिलाड़ी पूरे भारत से रांची पहुंचेंगे, प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के एकल मुकाबलों के साथ-साथ पुरुष और महिला एकल की श्रेणियां शामिल हैं. प्रतियोगिता का आयोजन JSTTA द्वारा TTFI के सहयोग से किया जा रहा है, जबकि इसे प्रायोजित और संचालित कर रहा है अल्टीमेट टेबल टेनिस (UTT). जिसे स्थानीय साझेदारों का भी समर्थन प्राप्त है.

जानकारी देते झारखंड टेबल टेनिस के सचिव (ईटीवी भारत)



झारखंड सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है. उद्घाटन समारोह के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण भेजा गया है. आयोजन समिति के अनुसार, मुख्यमंत्री के शामिल होने से न सिर्फ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि झारखंड की खेल संस्कृति को भी एक नई पहचान मिलेगी.

रांची में इस चैंपियनशिप का आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है. यह सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि प्रतिभाओं को पहचान देने वाला एक राष्ट्रीय मंच है. इस आयोजन से खिलाड़ियों को टीटीएफआई रैंकिंग प्वाइंट्स प्राप्त होंगे, जो आगे चलकर भारतीय टीम में उनके चयन की संभावनाओं को मजबूत करेंगे. यही कारण है कि देशभर के शीर्ष खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ उतरेंगे. दर्शकों को भी रोमांचक और विश्वस्तरीय मुकाबले देखने को मिलेंगे.