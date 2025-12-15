ETV Bharat / state

बीकानेर में 5वीं अंतरराष्ट्रीय कंडेंस्ड मैटर एवं एप्लाइड फिजिक्स सम्मेलन, 9 देशों के 200 वैज्ञानिक हुए शामिल

बीकानेर: शहर में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और कंडेंस्ड मैटर रिसर्च सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पांचवीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऑन कंडेंस्ड मैटर एवं एप्लाइड फिजिक्स (ICC 2025) की चार दिवसीय कार्यशाला सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इस सम्मेलन में दुनिया के नौ देशों से 200 से अधिक शोधार्थी, वैज्ञानिक और स्कॉलर शामिल हुए.

आयोजन समिति के संयोजक मनोज सिंह शेखावत ने बताया कि चार दिनों तक चले इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को नवीनतम शोध प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श का मौका मिला. अमेरिका के प्रोफेसर एंटोने ने मैटेरियल साइंस में हो रहे नवाचारों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने बीकानेर और राजस्थान के शोधार्थियों को एक मजबूत मंच प्रदान करने के प्रयास की सराहना की.

शोधार्थियों ने अपने रिसर्च पेपर पेश किए: शेखावत ने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों से हर दो साल में इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. यह पांचवीं कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अब देश ही नहीं, बल्कि विश्वभर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. कार्यक्रम के पहले दो दिन ऑफलाइन चर्चाएं हुईं, जबकि अंतिम दो दिन ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए. कुल 232 शोधार्थियों ने अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए, जिन पर विस्तृत चर्चा हुई. इन शोध कार्यों को विश्व की प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित किया जाएगा.