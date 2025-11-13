ETV Bharat / state

हरियाणा में बंद होंगे 5वीं तक के स्कूल! ऑनलाइन होगी पढ़ाई, शिक्षा निदेशालय ने डीसी को दी पावर

Schools closed in Haryana: वायु प्रदूषण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा में पांचवीं तक के स्कूलों को बंद करने की पावर डीसी को दी.

Published : November 13, 2025 at 1:33 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की बनी हुई है. जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने दिल्ली एनसीआर के जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा गया है कि वायु गुणवत्ता का आकलन कर कक्षा 5 तक फिजिकल कक्षाओं बंद करने का फैसला लिया जा सकता है. सभी डीसी को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए अपने स्तर पर मौजूदा स्थिति का आकलन करने को कहा गया है.

पत्र में कहा गया है कि उपायुक्त अपने आकलन के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं.

Schools closed in Haryana
शिक्षा निदेशालय का पत्र (Haryana Directorate of Education)

हरियाणा का वायु प्रदूषण: बुधवार सुबह अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 453, बल्लभगढ़ का 125, भिवानी का 331, चंडीगढ़ का 101, चरखी दादरी का 348, फरीदाबाद का 288, फतेहाबाद का 374, गुरुग्राम का 332, हिसार का 257, जींद का 358, करनाल का 159, कैथल का 258, कुरुक्षेत्र का 199, मानेसर का 241, नारनौल का 189, पंचकूला का 130, पानीपत का 287, रोहतक का 419, सिरसा का 398, सोनीपत का 343 और यमुनानगर का एक्यूआई 231 दर्ज किया गया.

हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटे में हरियाणा का न्यूनतम तापमान पंचकूला में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.9 डिग्री कम है. ये तापमान शिमला से भी कम है. शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है. इसके अलावा अधिकतम तापमान पलवल में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में 3.5 डिग्री दर्ज की गई. रोहतक में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री रहा. महेंद्रगढ़ में 2.8 की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री रहा.

