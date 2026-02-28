ETV Bharat / state

कानपुर में 5वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, मां और भाई को कमरे में बंद किया, बाथरूम में मिला शव

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में 5वीं कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. शनिवार दोपहर हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

छात्रा का परिवार पिछले सात साल से चकेरी के सनिगवां स्थित राधेनगर में रह रहा है. शनिवार को छात्रा रोज की तरह स्कूल से लौटी थी. घर आने के बाद वह काफी देर तक अपने भाई-बहनों के साथ सामान्य तरीके से खेलती रही. दोपहर करीब 1 बजे के आसपास उसने अपनी मां और भाई को घर के एक कमरे में बंद कर दिया.

परिजनों को कमरे में कैद करने के बाद छात्रा ने बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लिया. जब भीतर बंद मां को अनहोनी की आशंका हुई, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए. हालात की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने छत के रास्ते घर के भीतर प्रवेश किया और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी.