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AIOS मिड-टर्म सम्मेलन 2026: आधुनिक नेत्र शल्य चिकित्सा पर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

उन्होंने कहा कि हर मरीज को मोतियाबिंद का पता चलते ही तुरंत ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है. जब दृष्टि पढ़ने, काम करने, ड्राइविंग, चलने-फिरने या रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डालने लगे और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगे, तब सर्जरी पर विचार किया जाता है.

ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉ. चित्रा रामामूर्ति ने आंखों में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर नेत्र जांच कराना बेहद जरूरी बताया. उन्होंने मोतियाबिंद के लक्षणों के बावजूद जांच टालने की प्रवृति को सबसे बड़ी गलती बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ बल्कि कई बार रात में रोशनी से चकाचौंध (Glare), तेज रोशनी देखने में परेशानी और रंगों व वस्तुओं के बीच अंतर कम पहचान पाना भी मोतियाबिंद के पलक्षण हो सकते हैं. उम्र बढ़ना, डायबिटीज और आंख में चोट इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं.

AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन युवा डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय पीजी डिबेट 'रेजिडेंट्स रंबल' (Residents Rumble), जटिल मामलों पर आधारित 'कोर्ट मार्शल' (Court Martial) तथा प्रतिष्ठित 'अजंता क्विज' का सफल आयोजन किया गया.

हैंड्स-ऑन वर्कशॉप (SSTC / DSTC / TSTC) के तहत युवा नेत्र चिकित्सकों के कौशल संवर्धन के लिए सर्जिकल स्किल ट्रांसफर कोर्सेज (SSTC) और डायग्नोस्टिक कोर्सेज (DSTC) संचालित हुए. जहां अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.

पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजी (बाल नेत्र रोग) के अंतर्गत बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) के निवारण तथा स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभावों पर केंद्रित विशेष वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए.

विट्रेओ-रेटिनल सर्जरी, डायबिटिक रेटिनोपैथी के उन्नत उपचार तथा नेत्र जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर गहन विचार-विमर्श हुआ.

मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा की जटिलताओं तथा 'पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर' (PCR) के सटीक प्रबंधन पर मास्टरक्लास का आयोजन कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आयोजित हुई. इसके साथ ही आधुनिक ट्राइ-फोकल एवं ईडॉफ (EDOF) इंट्राओकुलर लेंस तकनीकों पर विशेषज्ञों ने अपने व्यावहारिक अनुभव साझा किए.

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को आम मरीजों तक सुरक्षित एवं सुलभ रूप से पहुंचाना है. इस अवसर पर AIOS के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) जे. एस. तितियाल, मानद महासचिव डॉ. संतोष जी. होनावर, वैज्ञानिक समिति की अध्यक्षा प्रो. (डॉ.) नम्रता शर्मा, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. पी. कश्यप एवं आयोजन सचिव डॉ. भारती कश्यप ने नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर हो रहे नवाचार,शोधों और कौशल विकास पर विशेष बल दिया.

इस सम्मेलन के दूसरे दिन नेत्र विज्ञान की आधुनिक तकनीकों, उन्नत शोधों और व्यापक जन-जागरूकता के नाम रहा. देश-विदेश से जुटे प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञों ने विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों, हैंड्स-ऑन कार्यशालाओं और अकादमिक डिबेट में सक्रिय भागीदारी दिखाई.

रांची: ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (AIOS) एवं झारखंड ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (JHOS) के संयुक्त तत्वावधान में 5वें AIOS मिड-टर्म सम्मेलन रांची में चल रहा है.

रोबोटिक सर्जरी में भी सर्जन सबसे अहम

उन्होंने कहा कि आज फेको या रोबोटिक (फेम्टोसेकंड लेजर आधारित) तकनीक से धुंधले प्राकृतिक लेंस को हटाकर कृत्रिम IOL लगाया जाता है. इसमें अत्याधुनिक तकनीक सर्जरी के कुछ चरणों में सहायता जरूर करती है, लेकिन सर्जरी का निर्णय, नियंत्रण और अंतिम जिम्मेदारी नेत्र सर्जन की ही होती है.

लेंस के उन्नत विकल्प

उन्होंने बताया कि मरीज की जरूरत के अनुसार मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राइफोकल, EDOF या टॉरिक लेंस का विकल्प चुना जा सकता है. डॉ. चित्रा राममूर्ति ने कहा कि मोतियाबिंद दोबारा नहीं बनता सर्जरी के बाद सामान्यतः मोतियाबिंद वापस नहीं आता है. हालांकि कुछ मरीजों में PCO (Posterior Capsule Opacification), जिसे आम बोलचाल में 'सेकेंडरी कैटरैक्ट' कहा जाता है, हो सकता है. इसका उपचार ओपीडी में ही एक सरल लेजर प्रक्रिया (YAG Laser) से आसानी से कर दिया जाता है.

AIOS मिड-टर्म सम्मेलन में लगे उपकरण (ETV Bharat)

ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के मानद महासचिव डॉ. संतोष जी. होनावर ने कहा कि बच्चे की तस्वीर लेते समय या सामान्य रूप से उसकी पुतली में दिखने वाली सफेद चमक (White Reflex) केवल कैमरे का फ्लैश नहीं हो सकती. इसे मामूली समझकर नजरअंदाज न करें, यह रेटिनोब्लास्टोमा (बच्चों की आंख के कैंसर) का शुरुआती संकेत हो सकता है. समय पर पहचान और विशेषज्ञ प्रोटोकॉल से आज इस बीमारी में जान और आंख दोनों बचाना संभव है.

रेटिनोब्लास्टोमा अब लाइलाज बीमारी नहीं है, विशेष केंद्रों में समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से करीब 98% बच्चों की जान, 90% में प्रभावित आंख और 80% मामलों में उपयोगी दृष्टि बचाई जा सकती है. यह बीमारी आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक या दोनों आंखों को प्रभावित करती है.

अब हर मामले में आंख निकालना अनिवार्य नहीं होता. ट्यूमर की स्थिति के आधार पर सिस्टमिक कीमोथेरेपी, इंट्रा-आर्टेरियल कीमोथेरेपी (आंख की नस में सीधे दवा), इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, लेजर, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और प्लाक ब्रैकीथेरेपी (रेडियोथेरेपी) जैसे सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं. साथ ही, जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए परिवार के अन्य बच्चों की भी समय रहते निगरानी की जा सकती है.

माता-पिता इन 5 प्रमुख संकेतों पर दें ध्यान

सफेद चमक (Leukocoria): फोटो में या सामान्य रोशनी में पुतली का सफेद दिखना. नया भेंगापन (Squint): आंखों का अचानक तिरछा होना. आंख का लाल होना: बिना संक्रमण के बार-बार लाली या सूजन बने रहना. दृष्टि दोष या दर्द: बच्चे द्वारा कम दिखने की शिकायत या आंख में दर्द. पुतली के रंग में बदलाव: आंख की पुतली या आइरिस के सामान्य रंग में परिवर्तन.

इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही बिना देरी किए ऑक्युलर ऑन्कोलॉजिस्ट या नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराएं.

नेशनल आई बैंक, आरपी सेंटर, एम्स नई दिल्ली एवं वैज्ञानिक समिति, AIOS अध्यक्षा प्रो. (डॉ.) नम्रता शर्मा ने कहा कि देश में हर साल करीब 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिसके लिए लगभग 2 लाख नेत्रदान आवश्यक हैं. इसके मुकाबले 2023-24 में देश में 66,395 नेत्रदान हुए, जबकि लक्ष्य 75 हजार था.2024-25 में नेत्रदान का लक्ष्य बढ़ाकर 80 हजार किया गया. यह अंतर बताता है कि नेत्रदान के प्रति जागरुकता और बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि साथ कॉर्निया की बीमारी या आंख की गंभीर चोट में समय पर इलाज रोशनी बचा सकता है.

आंख में पेट्रोल-केमिकल पड़ जाए तो पहले पानी डालें, रगड़े नहीं: डॉ हरवंश लाल

दिल्ली के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. हरबंस लाल ने कहा कि जब आंख में छोटी चोट लगे तब भी लापरवाही न करें, समय पर इलाज से आंखों की रोशनी को बचाई जा सकती है. आंख में केमिकल, कंकड़ या धूल चली जाए तो आंख न मलें, केमिकल इंजरी में हर मिनट महत्वपूर्ण होता.

ऐसी स्थिति में तुरंत पर्याप्त मात्रा में साफ बहते पानी से आंख को अच्छी तरह धोएं और इसके बाद नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराएं. किसी खास आई ड्रॉप या पानी की तलाश में समय न गंवाए. आंख में कंकड़ या धातु का टुकड़ा चला जाए तो रगड़ने से वह कॉर्निया में और अंदर जा सकता है. पानी से आसानी से न निकले तो खुद निकालने की कोशिश न करें.

डॉ. मोहन राजन ने बताया कि मायोपिया को केवल चश्मे का सामान्य नंबर न समझें, इसे समय पर पहचानें, नियमित जांच कराएं और दृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें. लंबे समय तक मोबाइल, टैबलेट या किताब को अत्यधिक निकट रखकर पढ़ने और आउटडोर गतिविधियों की कमी से बच्चों में मायोपिया तेजी से बढ़ रहा है.

यदि बच्चा टीवी के बहुत पास बैठता है, किताब/स्क्रीन को आंखों के करीब रखता है, आंखें सिकोड़कर देखता है, बार-बार सिरदर्द या आंखों में थकान बताता है अथवा स्कूल बोर्ड साफ नहीं देख पाता, तो तत्काल जांच कराएं. बढ़ता हुआ मायोपिया आंख की पुतली की लंबाई बढ़ा देता है, जिससे भविष्य में रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, समय से पहले मोतियाबिंद तथा मायोपिक मैक्युलर डिजेनेरेशन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

इसकी रोकथाम के लिए बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटे धूप और खुले मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करें. हर 20 मिनट के नजदीकी कार्य/स्क्रीन वर्क के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर देखें. आवश्यकता पड़ने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श कर मायोपिया-कंट्रोल ग्लासेस, लो-डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स अथवा ऑर्थो-के (Ortho-K) जैसे आधुनिक विकल्पों को अपनाएं. उन्होंने बताया कि ग्लूकोमा से घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है.

भारत में 40 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 1.12 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और यह अपरिवर्तनीय दृष्टिहीनता (Irreversible Blindness) का बड़ा कारण है. शुरुआत में बिना किसी लक्षण या दर्द के यह ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है इसलिए यह ज्यादा घातक है.

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