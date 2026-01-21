ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं की केंद्रीय परीक्षा: बदली व्यवस्था, सख्त निगरानी और तय हुई पूरी टाइम टेबल

5वीं और 8वीं की केंद्रीय वार्षिक परीक्षा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

अगर किसी कारणवश गलत दिन का प्रश्नपत्र खुल जाता है तो उसे तुरंत सील कर थाना में वापस जमा कराया जाएगा और इसकी सूचना तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी. ऐसी स्थिति में उसी दिन की परीक्षा आवश्यकता अनुसार फोटो कॉपी कराकर कराई जाएगी, ताकि परीक्षा की गोपनीयता और समय-सारिणी प्रभावित न हो.

परीक्षा की सबसे संवेदनशील कड़ी यानी प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर इस बार बेहद सख्त व्यवस्था की गई है. सभी प्रश्नपत्र पहले संकुल स्तर पर पहुंचेंगे, जहां से संकुल प्राचार्य उन्हें सीलबंद पेटी में संबंधित थाने में जमा करेंगे. परीक्षा वाले दिन वही सीलबंद पैकेट थाना से लाकर परीक्षा शुरू होने के ठीक एक घंटे पहले केंद्राध्यक्ष को सौंपा जाएगा.

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति पास के दूसरे स्कूल से की जाएगी. इनकी नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा की जाएगी. इससे स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना को कम किया जा सकेगा.

इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा के लिए राज्य के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. वहीं सीबीएसई और आईसीएसई से जुड़े स्कूल इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे. संस्कृत और मदरसा बोर्ड से जुड़े विषयों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है ताकि पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा हो सके.

परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई गई है. इस समिति में डाइट प्राचार्य, सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक और विभिन्न स्तर के प्राचार्य एवं प्रधान पाठक शामिल होंगे. यह समिति पूरे जिले में परीक्षा संचालन, निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय वार्षिक परीक्षा 2026 को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार यह परीक्षा सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि इसे प्रशासनिक सख्ती, तकनीकी निगरानी और जवाबदेही के साथ आयोजित किया जाएगा.

रोज होगा निरीक्षण, उड़नदस्ता भी रहेगा सक्रिय

परीक्षा अवधि के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल समन्वयक रोजाना कम से कम तीन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा उड़नदस्ता दल भी बनाए जाएंगे, जो अचानक किसी भी केंद्र का निरीक्षण कर सकेंगे. परीक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था इस तरह होगी कि छात्रों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे.

कॉपी जांच अपने विकासखंड में नहीं, बाहर होगी

मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए यह तय किया गया है कि एक विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे विकासखंड में किया जाएगा. मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के दबाव या हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे.

मुख्य मूल्यांकनकर्ता भी करेगा क्रॉस चेकिंग

हर विषय के लिए एक मुख्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाएगा, जो अपने अधीन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जांची गई कम से कम 5 प्रतिशत कॉपियों की खुद जांच करेगा. इससे मूल्यांकन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता दोनों सुनिश्चित की जा सकेंगी.

मूल्यांकन और केंद्राध्यक्ष को मिलेगा तय मानदेय

शिक्षा विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए मानदेय भी तय कर दिया है. कक्षा 5वीं की कॉपी जांचने पर प्रति उत्तर पुस्तिका 2 रुपये और कक्षा 8वीं के लिए 3 रुपये दिए जाएंगे. मुख्य मूल्यांकनकर्ता को 100 रुपये प्रतिदिन और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष को 150 रुपये प्रतिदिन का मानदेय मिलेगा.

कैसे बनेगा रिजल्ट: 30 और 70 का फॉर्मूला

इस बार परिणाम तैयार करने के लिए छमाही और वार्षिक परीक्षा दोनों के अंकों को जोड़ा जाएगा. छमाही परीक्षा के अंक 30 प्रतिशत और वार्षिक परीक्षा के अंक 70 प्रतिशत के अनुपात में जोड़कर अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा.

कब होगी परीक्षा: पूरी समय-सारिणी तय

लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा की समय-सारिणी भी जारी कर दी है. कक्षा 5वीं की परीक्षा 16 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच होगी, जबकि कक्षा 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक चलेगी. सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से निर्धारित समय तक आयोजित होंगी.

परीक्षा की तारीखें (टाइम टेबल)

कक्षा 5वीं (सुबह 9 से 11 बजे तक):

16 मार्च 2026 – गणित

19 मार्च 2026 – अंग्रेजी

23 मार्च 2026 – हिंदी

25 मार्च 2026 – पर्यावरण



कक्षा 8वीं (सुबह 9 से 12 बजे तक):

17 मार्च – गणित

20 मार्च – हिंदी

24 मार्च – अंग्रेजी

30 मार्च – सामाजिक विज्ञान

2 अप्रैल – विज्ञान

6 अप्रैल – संस्कृत/उर्दू



15 अप्रैल तक जांच, 30 अप्रैल को रिजल्ट

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 25 अप्रैल तक स्कूलों को अंकसूचियां भेज दी जाएंगी और 30 अप्रैल 2026 को राज्य स्तर पर एक साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा.

फेल होने वालों को भी मिलेगा दूसरा मौका

जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा.पूरक परीक्षा का आयोजन 1 जून 2026 से किया जाएगा. यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में भी सफल नहीं होता है, तब भी उसे कक्षा उन्नति का लाभ दिया जाएगा.

लापरवाही पर तय है सख्त कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा संचालन या मूल्यांकन में किसी भी स्तर पर लापरवाही, गड़बड़ी या गोपनीयता भंग होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक या अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा व्यवस्था को कसने की बड़ी कवायद

कुल मिलाकर इस बार 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा को लेकर सरकार ने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है, जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और नियंत्रण तीनों एक साथ नजर आते हैं। साफ है कि अब यह परीक्षा सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की साख की परीक्षा भी बनने जा रही है.