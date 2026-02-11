ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: सिंचाई सिस्टम और नहरी सुदृढ़करण पर फोकस, 11,300 करोड़ का बजट

बीकानेर: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस बार बजट में सिंचाई, सिंचाई सिस्टम और नहरों के सुदृढ़करण पर खासा फोकस किया है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लग रही नहर और सिंचाई सिस्टम के दुरुस्त करने के लिए 11,300 करोड़ रुपये का कार्य करवाने की बजट में घोषणा की गई है.

5900 करोड़ की परियोजना: अनास नदी में व्यर्थ बहते जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम-कामला-अम्बा तक बढ़ाने के लिए 5900 करोड़ की परियोजना होगी. इसके विस्तार के लिए जालोर जिले में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता व उपयोग की संभावना का अध्ययन तथा रिजर्वायर विकसित करने के लिए DPR के लिए 100 करोड़ का खर्च अगले साल किया जाएगा. उदयपुर, जालोर और वागड़ क्षेत्र को इस परियोजना से लाभ होगा.

बीकानेर संभाग के लिए 124 करोड़: बीकानेर संभाग की आईजीएनपी नहर में 124 करोड़ के काम कराए जाएंगे, जिसमें से अकेले 110 करोड़ के काम बीकानेर जिले में होंगे, वहीं 14 करोड़ की काम श्रीगंगानगर जिले में होंगे. श्रीगंगानगर में कंवरसेन लिफ्ट में पंपिंग स्टेशनों को सुचारू और निर्भर रखने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के जीरो द्वारा और रखरखाव के लिए 60 करोड़ और कोलायत नहर सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है.