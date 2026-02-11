ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026: सिंचाई सिस्टम और नहरी सुदृढ़करण पर फोकस, 11,300 करोड़ का बजट

अनास नदी में व्यर्थ बहते जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम-कामला-अम्बा तक बढ़ाने के लिए 5900 करोड़ की परियोजना होगी.

Rajasthan Budget 2026
वित्त मंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
बीकानेर: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस बार बजट में सिंचाई, सिंचाई सिस्टम और नहरों के सुदृढ़करण पर खासा फोकस किया है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लग रही नहर और सिंचाई सिस्टम के दुरुस्त करने के लिए 11,300 करोड़ रुपये का कार्य करवाने की बजट में घोषणा की गई है.

5900 करोड़ की परियोजना: अनास नदी में व्यर्थ बहते जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम-कामला-अम्बा तक बढ़ाने के लिए 5900 करोड़ की परियोजना होगी. इसके विस्तार के लिए जालोर जिले में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता व उपयोग की संभावना का अध्ययन तथा रिजर्वायर विकसित करने के लिए DPR के लिए 100 करोड़ का खर्च अगले साल किया जाएगा. उदयपुर, जालोर और वागड़ क्षेत्र को इस परियोजना से लाभ होगा.

बीकानेर संभाग के लिए 124 करोड़: बीकानेर संभाग की आईजीएनपी नहर में 124 करोड़ के काम कराए जाएंगे, जिसमें से अकेले 110 करोड़ के काम बीकानेर जिले में होंगे, वहीं 14 करोड़ की काम श्रीगंगानगर जिले में होंगे. श्रीगंगानगर में कंवरसेन लिफ्ट में पंपिंग स्टेशनों को सुचारू और निर्भर रखने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के जीरो द्वारा और रखरखाव के लिए 60 करोड़ और कोलायत नहर सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है.

फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा: 1 हजार 622 करोड़ रुपए की लागत से झालावाड़ जिले के चौमहला-गंगधार क्षेत्र के आसपास के लगभग 32 गांवों के 9 हजार 727 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कालीसिंध और चार्चुणी नदी पर सिंचाई परियोजना को विकसित किया जाएगा और इसके लिए अगले वर्ष 50 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे.

छोटे बांधों के लिए: पंचायतीराज विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित 3 हजार 236 छोटे बांधों, तालाबों का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार किये जाने के प्रथम चरण में 200 बांधों,तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रदेश की अलग-अलग जिलों में 300 करोड़ रुपए कराए जाएंगे.

एनिकटों का निर्माण: मसूदा खरवा रोड स्थित छिपा पुलिया (मसूदा) ब्यावर, सुरेड़ा (किशनकरेरी) डूंगला-चित्तौड़गढ़, पहाड़ी एनिकट-सिद्ध बाबा मंदिर (फालनहेरा), मनोहरपुरा, खेड़ला (महवा) दौसा, बाबरा का नाका (दोवड़ा), धाम का तालाब (सीमलवाड़ा), बाबरा का नाका (चौरासी) डूंगरपुर, पावटा एवं विराटनगर-कोटपूतली बहरोड़, पालियास, नवलियापग, थाना का मांड एवं धोली मगरी (भीम) राजसमंद, हवना कुई (सरुपाल) उदयपुर, हथौना द्वितीय (चेचट) कोटा सहित विभिन्न एनिकटों का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

