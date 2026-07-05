6 महीने में धमतरी से 59 तस्कर गिरफ्तार, 980 किलो गांजा और 5 करोड़ 70 लाख की संपत्ति जब्त
एसपी ने कहा, "ऑपरेशन निश्चय" के तहत नशा मुक्त समाज का निर्माण करना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 2:13 PM IST
धमतरी: तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है. पुलिस तस्करों की धरपकड़ के आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के पहले छह महीनों में एनडीपीएस एक्ट के 29 प्रकरणों में 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान करीब 980 किलोग्राम गांजा और 72.9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 10 लाख है.
पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए 8 कार, 1 पिकअप और 11 मोटरसाइकिल सहित करीब 60 लाख रुपये के वाहन भी जब्त किए गए. इस तरह मादक पदार्थ और वाहनों सहित कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
6 महीने में धमतरी से 59 तस्कर गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर रोक लगाने के लिए बोरई, कुन्दई (ओडिशा) और विश्रामपुरी (कोंडागांव) ट्राई-जंक्शन क्षेत्र में रणनीतिक रूप से चेक पोस्ट स्थापित कर सघन वाहन जांच की जा रही है. वे स्वयं भी समय-समय पर चेक पोस्टों का निरीक्षण कर अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
ओडिशा से लगने वाली सीमाओं पर हम खास चौकसी बरत रहे हैं. नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए हम लगातार चेक पोस्टों का निरीक्षण भी करते रहते हैं: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी
980 किलो गांजा और 5 करोड़ 70 लाख की संपत्ति जब्त
पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, गांजा तस्करी के 23 मामलों में 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 980 किलो गांजा तथा 51 लाख कीमत के 6 कार, 1 पिकअप और 8 मोटरसाइकिल जब्त किए गए. वहीं हेरोइन (चिट्टा) के 6 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 72.9 ग्राम हेरोइन और 8.60 लाख कीमत के 2 कार व 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई.
जनवरी से जून तक के बीच हुई बड़ी कार्रवाई
एसपी परिहार ने बताया कि वर्ष 2024 और 2025 के पहले छह महीनों की तुलना में वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी और रिकॉर्डतोड़ कार्रवाई की गई है. पहली बार जिले में SAFEMA के तहत कार्रवाई करते हुए दो मामलों में करीब 36 लाख की संपत्ति भी राजसात की गई है. एसपी ने कहा, "ऑपरेशन निश्चय" के तहत नशा तस्करों, अवैध शराब कारोबारियों, वारंटियों, जिला बदर आरोपियों और अन्य अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस का उद्देश्य नशा मुक्त समाज का निर्माण करना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है.
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