डीडवाना–कुचामन: सरकारी स्कूलों के विकास की राह आसान, 588 विद्यालयों को एक साथ मिले पट्टे
डीडवाना-कुचामन जिले के 588 राजकीय विद्यालयों को एक साथ भूमि पट्टे मिले. इससे स्कूलों का सम्पूर्ण विकास संभव हो सकेगा.
Published : October 28, 2025 at 6:35 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के इतिहास में मंगलवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया. कुचामन नगर परिषद सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने जिले के 588 राजकीय विद्यालयों को एक साथ भूमि पट्टे प्रदान किए. यह पहल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.
कार्यक्रम के दौरान राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य को संवारने वाली ऐतिहासिक पहल है. जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने जिस गति और संवेदनशीलता के साथ यह कार्य पूरा किया है, वह पूरे राजस्थान के लिए मिसाल बनेगा. सरकारी स्कूलों को पट्टा मिलने के बाद भवन निर्माण, खेल मैदान, कक्षा-कक्षों का विस्तार और जनसुविधाओं के विकास जैसे कार्यों में अब कोई रुकावट नहीं रहेगी. यह पहल पूरे राज्य में शिक्षा विकास का नया मॉडल सिद्ध होगी.
जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने कहा कि जब हमें पता चला कि कई विद्यालयों के पास भूमि पट्टे नहीं हैं, जिससे उनके विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, तो हमने तुरंत एक अभियान चलाया. शिक्षा विभाग और स्कूल प्रधानों के सहयोग से कुछ ही समय में सभी औपचारिकताएं पूरी कर 588 विद्यालयों को पट्टे सौंपे गए. शेष स्कूलों को भी शीघ्र ही पट्टे जारी कर दिए जाएंगे.
अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश चौधरी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों को भूमि पट्टा मिलने से अब विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं रहेगी. पहले केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ केवल इसलिए नहीं मिल पाता था, क्योंकि स्कूल के नाम भूमि पट्टा नहीं था. सरकारी पट्टा मिलने के बाद स्कूल में खेल मैदान, कमरे, शौचालय सहित कई कार्य करने में आसानी रहेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. यह पहल बहुत ही अच्छी है.
सरकारी स्कूलों को ये लाभ मिलेंगे
- नए भवन निर्माण और कक्षा-कक्षों के विस्तार में आसानी
- खेल मैदानों का विकास
- शौचालय और अन्य जनसुविधाओं का निर्माण
- केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ
ये रहे मौजूद: कार्यक्रम के दौरान एडीएम डीडवाना मोहनलाल, एडीएम कुचामन राकेश गुप्ता, एसडीएम विश्वामित्र मीणा, नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह, सूबे सिंह एसीबीईईओ दिनेश चौधरी, सहित जिलेभर के पीईईओ और संस्था प्रधान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.