डीडवाना–कुचामन: सरकारी स्कूलों के विकास की राह आसान, 588 विद्यालयों को एक साथ मिले पट्टे

संस्था प्रधान को स्कूल का पट्टा देते मंत्री चौधरी ( Etv Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के इतिहास में मंगलवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया. कुचामन नगर परिषद सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने जिले के 588 राजकीय विद्यालयों को एक साथ भूमि पट्टे प्रदान किए. यह पहल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. कार्यक्रम के दौरान राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य को संवारने वाली ऐतिहासिक पहल है. जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने जिस गति और संवेदनशीलता के साथ यह कार्य पूरा किया है, वह पूरे राजस्थान के लिए मिसाल बनेगा. सरकारी स्कूलों को पट्टा मिलने के बाद भवन निर्माण, खेल मैदान, कक्षा-कक्षों का विस्तार और जनसुविधाओं के विकास जैसे कार्यों में अब कोई रुकावट नहीं रहेगी. यह पहल पूरे राज्य में शिक्षा विकास का नया मॉडल सिद्ध होगी. राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी (Etv Bharat Kuchamancity) पढ़ें: उर्दू विषय बंद कर संस्कृत का प्रस्ताव भेजने के निर्देश, राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति