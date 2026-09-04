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अलर्ट! 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 58 नए मामले, कोरोना ने भी बढ़ाई टेंशन

उत्तराखंड में तेजी बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है.

SWINE FLU IN UTTARAKHAND
स्वाइन फ्लू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:32 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में सीजनल बीमारियों के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ते हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटे के भीतर स्वाइन फ्लू के 58 नए मामले सामने आए हैं. जिसमें से अकले देहरादून जिले में 38 मामले और अन्य जिलों में 20 मामले सामने आए हैं. जिसके चलते स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 271 हो गया है. 149 मरीज स्वाइन फ्लू से ठीक हो चुके हैं. 120 मरीजों का इलाज जारी है. साथ ही अभी तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है. स्वाइन फ्लू के अलावा, कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है.

उत्तराखंड में तेजी बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है. चिंता की बात ये है कि स्वाइन फ्लू की चपेट में सबसे अधिक छोटे बच्चे और बुजुर्ग आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अभी प्रदेश में 271 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं. जिसमें से 45 मरीज, 1 से 10 साल तक के बच्चे हैं. इसके साथ ही 61 साल से 90 साल उम्र के 86 बुजर्ग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं. यही नहीं, महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा स्वाइन फ्लू की चपेट में आ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, कुल स्वाइन फ्लू के 271 मरीजों में से 128 महिला और 143 पुरुष मरीज शामिल हैं.

SWINE FLU IN UTTARAKHAND
मानसून की बीमारियां (ETV Bharat)

प्रदेश में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू को देखते स्वास्थ्य विभाग जांच पर जोर दे रहा है. जिसके पीछे की वजह है कि सीजनल बीमारी यानि सर्दी जुखाम और बुखार के मामले भी काफी अधिक देखे जा रहे हैं. ऐसे में संदिग्ध मरीजों का विशेष रूप से स्वाइन फ्लू की जांच की जा रही है. अभी तक 521 सैंपल की जांच की गई है. जिसमें से 182 देहरादून और 89 अन्य जिले में पॉजिटिव पाये गये हैं. इसी तरह, अभी तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए 303 सैंपल लिए गए हैं. जिसमें से 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें 16 देहरादून और 23 अन्य जिलों के शामिल हैं.

SWINE FLU IN UTTARAKHAND
स्वाइन फ्लू के लक्षण (ETV Bharat)

प्रदेश में स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की बात करें तो, 1 से 10 साल तक के 45 बच्चे, 11 से 20 साल के 15 बच्चे, 21 से 30 साल के 30 मरीजों, 31 से 40 साल के 19 मरीजों, 41 से 50 साल के 27 मरीज, 51 से 60 साल के 49 मरीज, 61 से 70 साल के 50 मरीज, 71 से 80 साल के 23 मरीज और 81 से 90 साल के 13 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है.

SWINE FLU IN UTTARAKHAND
कैसे करें बचाव (ETV Bharat)

स्वाइन फ्लू और कोरोना के साथ ही डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक डेंगू के करीब 24844 सैंपल लिए गए हैं. जिसमें से 129 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें से देहरादून जिले में 63 मरीज और अन्य जिलों के 66 मरीज शामिल हैं. इन मरीजों में से 112 मरीज ठीक हो चुके है जबकि 17 मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है.
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