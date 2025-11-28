ETV Bharat / state

सरगुजा के अस्पतालों बंद पड़ी हैं 58 सीबीसी मशीनें, सप्लाईकर्ता कंपनी लॉक कर हुई गायब

अचानक बंद हुईं मशीनें: दरअसल स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनी से करार किया गया था. इसके तहत सीबीसी मशीनों की सप्लाई कराई गई थी. इन आधुनिक मशीनों के माध्यम से कुछ ही देर में मरीज के रक्त जांच की रिपोर्ट उसके हाथ में मिल जाती थी. लेकिन इस बीच अचानक ही जिले की अनेकों मशीनें बंद हो गईं.

सरगुजा : स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की जांच के लिए खरीदी गई सीबीसी मशीनों को चालू करने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हो सकी है. करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई 58 मशीनें आज भी स्वास्थ्य केन्द्रों में धूल फांक रही है. बड़ी बात यह है कि इन मशीनों को सप्लाईकर्ता कंपनी ने ही लॉक कर दिया है. मशीनें लॉक होने से लोगों को अस्पताल में जांच सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मरीजों को मजबूरन निजी क्लिनिक में जाकर अपनी जांच करानी पड़ रही है.

सप्लाई को लेकर विवाद: इसे लेकर अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रदेश भर में सीबीसी मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी और शासन के बीच री-एजेंट सप्लाई को लेकर विवाद चल रहा है. इस विवाद के कारण ही कंपनी के लोगों ने लौटते समय ज्यादातर मशीनों में अपना पासवर्ड डालकर लॉक कर दिया है. मशीनों के लॉक होने के बाद इन मशीनों में जांच पूरी तरह बन्द हो गई है.

इन मशीनों से खून की जांच कम समय में मिल जाती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

काम कर रही सिर्फ 53 मशीनें: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में कुल 111 सीबीसी मशीनें सप्लाई की गई है. इनमें से वर्तमान में सिर्फ 53 मशीनें ही काम कर रही है जबकि 58 मशीनें बन्द हैं.

सरगुजा जिले में 34 मशीनें दी गई थी जिनमें से 17 मशीनें चालू है और 17 लॉक हो गई है.

सूरजपुर जिले में 47 सीबीसी मशीनें दी गई थी जिनमें से 28 मशीनें चल रही है जबकि 19 मशीनें लॉक है.

बलरामपुर जिले में 30 सीबीसी मशीनें सप्लाई हुई. इनमें से सिर्फ 8 मशीनें अभी काम कर रही है, 22 बंद है.

अब तक नहीं हुई पहल: सीबीसी मशीनों के बंद होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों को है. अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि मशीनों के बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है और लेकिन अब तक मशीनों को लेकर कोई पहल नहीं हुई. पूर्व में मशीनों के लॉक को खोलने की बात कही जा रही थी फिर बाद में नया टेंडर करने की बात सामने आई लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है.

हम बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर का देखें तो लगभग 111 मशीन हैं जिसमें कि 53 जो है वर्किंग कंडीशन में है और करीब करीब 58 जो है नॉट वर्किंग है. अभी इसके लिए राज्य स्तर से टेंडर अंडर प्रोसेस में है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी वो शार्ट आउट कर लिया जाएगा- डॉ अनिल शुक्ला, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ

अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों में टेंडर प्रक्रिया अभी चली रही है और इसको जल्द से जल्द जो है शासन स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. दावा है कि एक महीने या उससे पहले ही इसे शुरू कर दिया जाएगा.