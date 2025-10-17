ETV Bharat / state

दिवाली से पहले 58 ACF को मिली खुशखबरी, वन महकमे में इन तीन अफसरों का रुका कन्फर्मेशन

देहरादून: उत्तराखंड में दीपावली से पहले वन विभाग के 58 ACF को कन्फर्मेशन की खुशखबरी मिली है. हालांकि तीन अधिकारियों के स्थाईकरण को फिलहाल रोका गया है. जिस पर बाद में अलग से निर्णय लिया जाएगा. दरअसल अनुशासनिक कार्रवाई या विभागीय शिकायतों के चलते कई बार प्रोबेसन पीरियड पर काम कर रहे अधिकारियों को कंफर्म नहीं किया जाता है.

वन महकमे में इन तीन अफसरों का रुका कन्फर्मेशन: उत्तराखंड वन विभाग में तीन अधिकारियों को कन्फर्मेशन का लाभ नहीं मिल पाया है. दरअसल यह अधिकारी पिछले करीब 2 साल से विभाग में प्रोबेसन पीरियड पर काम कर रहे हैं और कंफर्मेशन को लेकर प्रक्रिया चलाए जाने के बावजूद इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

ये रहा कन्फर्मेशन रुकने का कारण: इन तीन अधिकारियों में दो अधिकारी ACF पद पर सीधी भर्ती के जरिए चयनित हुए हैं, और 2022 चयन वर्ष में इनका सलेक्शन हुआ था. जबकि एक अधिकारी रेंजर पद से प्रमोशन के बाद ACF स्तर तक पहुंची थी. सीधी भर्ती के जरिए ACF रैंक पर नियुक्ति पाने वाले मुदित आर्या और उपेंद्र सिंह का कन्फर्मेशन शासन ने नहीं किया है. यह दोनों ही अधिकारी उत्तराखंड वन निगम में तैनात हैं. बताया गया है कि इनकी शिकायत होने के चलते फिलहाल इनका स्थाईकरण नहीं किया गया है.

दिवाली से पहले 58 ACF को मिली खुशखबरी: उत्तराखंड में पहली बार 2022 में ही ACF पद पर भर्ती हुई है. यहां 41 ACF भर्ती हुए थे. जिसमें से 39 ACF का कंफर्मेशन हो गया है. इसी तरह प्रमोशन के बाद ACF रैंक में पहुंचने वाली तनुजा परिहार का भी स्थाईकरण रोका गया है. तनुजा बागेश्वर में SDO पद पर तैनात हैं और उन पर अनुशासनिक मामला गतिमान होने के चलते उन्हें स्थाईकरण का लाभ नहीं मिला. हालांकि ACF स्तर पर कुल 20 रेंजर पदोन्नति हुए थे जिसमें से 19 को स्थाईकरण मिला है.