GST काउंसिल की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को, राधाकृष्ण किशोर उठाएंगे झारखंड को 20-22 हजार करोड़ के नुकसान का मुद्दा
जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में होने वाली है. इसमें झारखंड की तरफ से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल होंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 2:39 PM IST
रांची: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में होगी. पहले यह बैठक 12 सितंबर को तय थी, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अन्य कारणों से 7 अक्टूबर कर दी गई थी. अब यह बैठक 8 अक्टूबर को होगी. नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे.
एक साल से ज्यादा बाद हो रही बैठक
जीएसटी काउंसिल की पिछली 56वीं बैठक 3-4 सितंबर 2025 को हुई थी. उसमें केंद्र और राज्यों ने जीएसटी की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव का फैसला लिया था. करीब एक साल से ज्यादा समय बाद हो रही इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
झारखंड की मांगें रखेंगे वित्त मंत्री
झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सरकार की मांगें रखेंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में जीएसटी बदलाव की वजह से राज्य की आय में आई गिरावट और नुकसान का मुद्दा उठाएंगे. मुख्य रूप से जीएसटी प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि वैट में राज्य को क्या मिलना चाहिए और वैट पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए यह मुद्दा भी रखा जाएगा. मुआवजे (कम्पनसेशन) की मांग भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखी जाएगी.
जीएसटी सरलीकरण से भारी नुकसान
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सरलीकरण के नाम पर राज्यों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया जाएगा. उन्होंने बताया कि एमएमडीआर से नुकसान के अलावा मनरेगा का नाम बदलकर जीरामजी किए जाने और जीएसटी सरलीकरण से झारखंड को 20-22 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. इसे भी बैठक में रखा जाएगा. केंद्र की गलत नीतियों के कारण झारखंड को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. इन सभी बिंदुओं को बैठक में रखा जाएगा.
एमएमडीआर बदलाव से राज्य के अधिकारों पर खतरा
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एमएमडीआर में बदलाव से राज्य को काफी नुकसान होगा. जमीन राज्य की है और उसके नीचे का खनिज संवैधानिक रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है. लेकिन धारा 9डी और धारा 2 जोड़ने से अब जमीन पर भी अधिकार उन्हीं का हो गया है. कल केंद्र सरकार कह सकती है कि वन नेशन वन टैक्स के तहत यह सब हमारा है. इससे राज्य का अधिकार सीमित हो जाएगा, भारी नुकसान होगा और संघीय ढांचे का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा.
झारखंड का जीएसटी कलेक्शन और मुआवजा
वर्ष 2024-25 में झारखंड का एसजीएसटी वास्तविक संग्रह 13,980 करोड़ रुपये था. 2026-27 में सरकार ने एसजीएसटी का बजट लक्ष्य 14,564 करोड़ रुपये रखा है. झारखंड का जीएसटी कलेक्शन चार वर्षों में 76 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन मुआवजा 98 प्रतिशत घट गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी कम्पनसेशन के रूप में 1,526 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2024-25 में सिर्फ 36 करोड़ रुपये ही मिले हैं.
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