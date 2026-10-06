ETV Bharat / state

GST काउंसिल की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को, राधाकृष्ण किशोर उठाएंगे झारखंड को 20-22 हजार करोड़ के नुकसान का मुद्दा

राधाकृष्ण किशोर ( Etv Bharat )

रांची: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में होगी. पहले यह बैठक 12 सितंबर को तय थी, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अन्य कारणों से 7 अक्टूबर कर दी गई थी. अब यह बैठक 8 अक्टूबर को होगी. नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे.