ETV Bharat / state

IIT BHU के 57 रिसर्चर का दुनिया में डंका, इन टॉप साइंटिस्टों की लिस्ट में शामिल

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के रिसचर्स को इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली है. स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर की विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में आईआईटी बीएचयू को रिसर्चर्स को शामिल किया गया है. संस्थान की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया कि यह उपलब्धि आईआईटी बीएचयू की दिशा में बहुत बड़ा कदम है. लगातार हो रहे शोध और पब्लिक हित के कार्यों में वैज्ञानिकों के योगदान का यह बड़ा प्रतिफल है, जो इंटरनेशनल लेवल पर यहां की रिसचर्स को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.



यह उपलब्धि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं के निरंतर योगदान और संस्थान की बढ़ती वैश्विक पहचान को और मजबूत करती है. इस बारे में आईआईटी की तरफ से बताया गया है कि बीएचयू के 57 शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर संस्थान का मान बढ़ाया है. स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर की वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में संस्थान के 33 शोधकर्ताओं को करियर के समग्र शोध प्रभाव, जबकि 57 शोधकर्ताओं को एक वर्ष के शोध प्रभाव के आधार पर स्थान मिला है.



एल्सेवियर के डाटा रिपॉजिटरी में सात अक्टूबर 2026 को प्रकाशित इस सूची को स्कोपस के डाटा के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें शोधकर्ताओं के शोध पत्रों को मिले कोटेशन, एच-इंडेक्स, सह-लेखक और शोध पत्रों में लेखकीय योगदान जैसे मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. एक वर्ष के शोध प्रभाव वाली सूची में वर्ष 2025 के दौरान शोधकर्ताओं के कार्यों के उद्धरण प्रभाव को आधार बनाया गया है.



आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान संस्थान के शिक्षकों की उच्च गुणवत्ता वाले शोध और प्रभावशाली नवाचार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने सूची में शामिल सभी शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका योगदान संस्थान की शोध उत्कृष्टता और वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है.



ये भी पढ़ेंः कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामला; आरोपी मॉडल श्रद्धा का वीडियो मैसेज, अब किया यह दावा