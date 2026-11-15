जयपुर में 57 किलो चांदी की लूट, एक साल से फरार 10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार
टोंक निवासी आरोपी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में किराए के मकान में रहकर फरारी काट रहा था.
Published : November 15, 2026 at 5:56 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में एक ज्वेलर की दुकान से 57 किलो चांदी की लूट के मामले में एक साल से फरार चल रहा 10000 रुपए का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. माणक चौक थाना पुलिस की सूचना पर उसे खोह नागोरियान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अब उसे माणक चौक थाना पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.
जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि टोंक के निवासी अशफाक हुसैन उर्फ लक्की (36) को खोह नागोरियान थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया है. अब माणक चौक थाना पुलिस उसे मुकदमे में गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी. आरोपी से पूछताछ में लूट की इस वारदात के साथ ही अन्य वारदातों के बारे में भी पुलिस को अहम जानकारियां हाथ लगने की संभावना है.
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पुलिस से बचने के लिए रह रहा था किराए के मकान में : उनका कहना है कि शहर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए एडिशनल डीसीपी पारस जैन के सुपरविजन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. खोह नागोरियान थानाधिकारी सुनील गोदारा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कमलेश, कांस्टेबल कैलाश और रामजीलाल की टीम ने अशफाक को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया है. वह मूलतः टोंक का निवासी है और जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में किराए के मकान में रहकर फरारी काट रहा था. वह माणक चौक थाने में दर्ज चांदी लूट के मामले में वांछित था और उस पर दस हजार रुपए का इनाम था.
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चार आरोपी पहले पकड़े गए : वहीं, माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि जौहरी बाजार में एक ज्वेलर की दुकान पर तीन बदमाशों ने 57 किलो चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था. यह घटना नवंबर 2025 की है. इस मामले में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों और उनकी मदद करने के एक आरोपी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है. जांच में सामने आया कि टोंक निवासी अशफाक ने भी बदमाशों की मदद की थी. वह एक साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम था. अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.
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