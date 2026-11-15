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जयपुर में 57 किलो चांदी की लूट, एक साल से फरार 10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर : राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में एक ज्वेलर की दुकान से 57 किलो चांदी की लूट के मामले में एक साल से फरार चल रहा 10000 रुपए का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. माणक चौक थाना पुलिस की सूचना पर उसे खोह नागोरियान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अब उसे माणक चौक थाना पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.