दावोस में टीम योगी की बड़ी उपलब्धि, यूपी को मिले 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट ऑफ़र

लखनऊ: स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी तक हुए 56वें विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये (2.92 करोड़ से अधिक) के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) मिले हैं. मंगलवार को लोक भवन सभागार में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और निवेश उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया. उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाला बताया.

119 उच्च स्तरीय बैठकें, 31 एमओयू पर हस्ताक्षर: वित्त मंत्री ने बताया कि सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 119 उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें 55–56 प्रमुख वैश्विक कंपनियां शामिल रहीं. इन बैठकों के परिणामस्वरूप डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, फार्मा, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में 31 एमओयू साइन हुए. इन सभी एमओयू के माध्यम से कुल प्रस्तावित निवेश 2.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है.

जानकारी देते वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Photo Credit: ETV Bharat)

एएम-ग्रीन के साथ सबसे बड़ा एमओयू: वित्त मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव नीदरलैंड की कंपनी ‘एएम-ग्रीन’ के साथ हुआ है. इस एमओयू के तहत ग्रेटर नोएडा में एआई आधारित 1 गीगावॉट डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इस परियोजना से न केवल प्रदेश में डिजिटल और तकनीकी क्रांति आएगी, बल्कि इससे जुड़े सहायक उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा.

इसके साथ ही, एएसआर टेक्नोलॉजी के साथ 200 करोड़ रुपये का एमओयू भी हुआ. वहीं, उबर द्वारा विस्तारित मोबिलिटी सहभागिता और संभावित जीसीसी की स्थापना में रुचि व्यक्त की गई.

रिन्यूएबल एनर्जी में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव: यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दावोस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एमओयू किए गए, जिनमें सोलर रूफटॉप एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज में 1000 करोड़ रुपये, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट में 1100 करोड़ रुपये, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एवं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में 10,500 करोड़ रुपये, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क (3 गीगावॉट सोलर सेल मॉड्यूल + 60 मेगावॉट सोलर प्लांट) में 3800 करोड़ रुपये का एमओयू शामिल है.