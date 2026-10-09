नूंह में 564 युवाओं को मिला जॉब ऑफर लेटर, 30 कंपनियों ने लिया हिस्सा
नूंह में जिला स्तरीय रोजगार सम्मेलन के दौरान 564 युवाओं का कंपनियों में चयन.
Published : October 9, 2026 at 5:51 PM IST
नूंहः जिले के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले सह उद्यमिता रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया. शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यमिता विभाग की पहल पर आयोजन किया गया था. इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों ने भाग लिया. मेले में विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने इंटरव्यू लिए, जिसके बाद 564 युवाओं का रोजगार के लिए चयन हुआ है, जबकि 154 अभ्यर्थियों का सरकारी विभागों में एक साल के लिए अप्रेंटिस के लिए चयन किया गया है.
आसपास शुरू होने वाली है कई छोटी-छोटी इंडस्ट्रीः भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में विभिन्न कंपनियां आई थीं, जिनमें नूंह जिले की आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का विभिन्न ट्रेडों में चयन हुआ है. उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने विशेष पहल करते हुए पिछड़े मेवात क्षेत्र में ही रोजगार मेला आयोजित किया है. सरकार की कोशिश है कि स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले. रोज आईएमटी स्थित और उजिना के आसपास छोटी-छोटी इंडस्ट्री शुरू होने वाली हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी. उन्होंने बताया कि "रोजगार मेले में मंत्री गौरव गौतम को आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं पहुंच सके और उनका संदेश प्राप्त हुआ."
30 युवाओं का एक कंपनी के लिए हुआ चयनः रोजगार मेले में आई एक कंपनी के अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि "उनकी कंपनी रोजका मेव स्थित नई आईएमटी में है. हाल ही में कंपनी में आईटीआई योग्यता के 50 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से हुए इंटरव्यू में करीब 30 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है. भविष्य में भी कंपनी इस तरह के मेलों में भागीदारी कर युवाओं को रोजगार देती रहेगी."
1900 युवाओं ने रोजगार के लिए कराया था पंजीकरणः मेले के आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लगभग 50 कंपनियों को रोजगार मेले के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 30 कंपनियों के अधिकारी मेले में पहुंचे. करीब 1900 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1200-1300 के करीब युवा मेले में उपस्थित रहे और उनके इंटरव्यू हुए. इंटरव्यू के बाद 564 युवाओं का चयन कंपनियों में हुआ, जबकि 154 का चयन सरकारी विभागों में एक साल के लिए अप्रेंटिस के लिए हुआ है. जिन बच्चों को इस बार मौका नहीं मिला है, वे अपने कौशल में सुधार करें, उन्हें दोबारा मौका जरूर मिलेगा.
रोजगार से युवाओं का भविष्य होगा उज्जवलः रोजगार मेले में पहुंची मेवात की करिश्मा ने बताया कि "बहुत सी लड़कियों को भी रोजगार मिला है और एक फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भी रोजगार के अवसर दिए गए हैं. युवतियों ने कहा कि रोजगार मिलने से उनका भविष्य उज्जवल होगा और जब लड़कियां पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा."