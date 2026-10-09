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नूंह में 564 युवाओं को मिला जॉब ऑफर लेटर, 30 कंपनियों ने लिया हिस्सा

नूंह में 564 युवाओं को नौकरी ( ETV Bharat )

नूंहः जिले के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले सह उद्यमिता रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया. शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यमिता विभाग की पहल पर आयोजन किया गया था. इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों ने भाग लिया. मेले में विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने इंटरव्यू लिए, जिसके बाद 564 युवाओं का रोजगार के लिए चयन हुआ है, जबकि 154 अभ्यर्थियों का सरकारी विभागों में एक साल के लिए अप्रेंटिस के लिए चयन किया गया है.

आसपास शुरू होने वाली है कई छोटी-छोटी इंडस्ट्रीः भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में विभिन्न कंपनियां आई थीं, जिनमें नूंह जिले की आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का विभिन्न ट्रेडों में चयन हुआ है. उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने विशेष पहल करते हुए पिछड़े मेवात क्षेत्र में ही रोजगार मेला आयोजित किया है. सरकार की कोशिश है कि स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले. रोज आईएमटी स्थित और उजिना के आसपास छोटी-छोटी इंडस्ट्री शुरू होने वाली हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी. उन्होंने बताया कि "रोजगार मेले में मंत्री गौरव गौतम को आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं पहुंच सके और उनका संदेश प्राप्त हुआ."

नूंह में 564 युवाओं को मिला जॉब ऑफर लेटर (ETV Bharat) 30 युवाओं का एक कंपनी के लिए हुआ चयनः रोजगार मेले में आई एक कंपनी के अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि "उनकी कंपनी रोजका मेव स्थित नई आईएमटी में है. हाल ही में कंपनी में आईटीआई योग्यता के 50 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से हुए इंटरव्यू में करीब 30 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है. भविष्य में भी कंपनी इस तरह के मेलों में भागीदारी कर युवाओं को रोजगार देती रहेगी."