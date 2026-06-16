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केदारनाथ आपदा की दर्दनाक यादें आज भी ताजा, एक ही गांव के 56 लोगों को लील गई थी त्रासदी

हादसे के बाद कई दिनों तक गांव में किसी घर का चूल्हा नहीं जला. हर ओर चीख-पुकार, मातम और अपनों को खोने का असहनीय दर्द पसरा हुआ था. इस आपदा ने गांव के अनेक परिवारों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी. -गणेश तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता-

गांव के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश तिवारी उस भयावह मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि आपदा के बाद का दृश्य किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था. उन्होंने अपने कई परिचितों, मित्रों और परिजनों को इस त्रासदी में खो दिया.

आपदा की विभीषिका केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं रही. इस विनाशकारी जलप्रलय ने क्षेत्र के कई पौराणिक मठ-मंदिरों, प्राकृतिक जलस्रोतों और ऐतिहासिक धरोहरों को भी भारी क्षति पहुंचाई. देखते ही देखते पूरी बसासत और वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत मलबे में तब्दील हो गई.

हम बात कर रहे है देवली भणीग्राम की. इस भीषण त्रासदी में देवली भणिग्राम गांव के 56 लोगों की असमय मौत हो गई थी. एक ही रात में दर्जनों परिवार बिखर गए, कई महिलाओं के सिर से सुहाग का साया उठ गया और अनेक बच्चे अनाथ हो गए.

रुद्रप्रयाग: 16 जून 2013 की वह भयावह रात उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसकी टीस आज भी हजारों लोगों के दिलों में जिंदा है. केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में आई विनाशकारी आपदा ने जहां हजारों जिंदगियां निगल ली थीं. वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के एक गांव को ऐसा घाव दिया, जो 13 वर्ष बाद भी नहीं भर पाया है.

मस्ता गांव निवासी घनश्याम लाल भी उन अभागे लोगों में शामिल थे, जो रामबाड़ा में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे थे, वे पीआरडी जवान के रूप में तैनात थे, लेकिन आपदा की उस भीषण रात रामबाड़ा का पूरा अस्तित्व ही मिट गया और परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया. आज भी उनके परिजन उस क्षति को भूल नहीं पाए हैं.

इसी प्रकार गांव की अंजू तिवारी के पति व शिक्षक अनिल तिवारी भी इस आपदा के शिकार हो गए थे. पति के निधन के बाद अंजू तिवारी ने असाधारण साहस और धैर्य का परिचय दिया. उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हुए शिक्षा विभाग में लिपिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखा. संघर्ष और आत्मबल की उनकी कहानी आज भी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.

केदारनाथ आपदा को 13 वर्ष बीत चुके हैं. समय के साथ गांव ने अपने जख्मों पर मरहम लगाने और सामान्य जीवन की ओर लौटने का प्रयास किया है, लेकिन उस काली रात की यादें आज भी लोगों की आंखें नम कर देती हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि समय जरूर आगे बढ़ गया है, जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द कभी समाप्त नहीं हो सकता. हर वर्ष 16 जून का दिन गांव के लोगों को उन अपनों की याद दिलाता है, जो इस त्रासदी में हमेशा के लिए बिछड़ गए.

ग्रामीणों का कहना है कि केदारनाथ आपदा की वह काली रात उनके जीवन का ऐसा दर्द है, जिसे वे चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते. यह दिन उन्हें प्रकृति के उस रौद्र रूप की याद दिलाता है, जिसने कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया उजाड़ दी थी.

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