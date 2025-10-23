ETV Bharat / state

मां सच्चियाय की पालकी में उमड़े श्रद्धालु, ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली भव्य शोभायात्रा

बाड़मेर : मां सच्चियाय की पालकी के साथ एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शहर के डोला डूंगरी स्थित संच्चियाय माता मंदिर से ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य शोभायात्रा का आगाज हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इस भव्य आयोजन ने शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया. इस भव्य शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य दल भी शामिल रहा. शोभायात्रा में सबसे आगे नन्हे-मुन्ने बच्चे हाथों में ध्वजा लिए चल रहे थे, जिसके बाद अश्व पर सवार लोग हाथों में ध्वजा लहराते हुए चल रहे थे. शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण 56 कन्याएं थीं, जिन्होंने सिर पर 56 भोग धारण किए हुए थे. यात्रा में पारंपरिक गैर नृत्य के अलावा युवक-युवतियां नाचते-गाते हुए माता जी के जयकारे लगा रहे थे. विभिन्न झांकियां भी सजाई गई थीं, जो आकर्षण का केंद्र रही. शहरवासियों ने माता जी की पालकी की एक झलक पाने के लिए जगह-जगह पर इंतजार किया और यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया. मां सच्चियाय की भव्य पालकी यात्रा (ETV Bharat Barmer)