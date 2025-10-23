मां सच्चियाय की पालकी में उमड़े श्रद्धालु, ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली भव्य शोभायात्रा
बाड़मेर में मां सच्चियाय की भव्य पालकी यात्रा में 56 भोग धारण कराया गया. यात्रा में 56 कन्याओं का भी सानिध्य रहा.
Published : October 23, 2025 at 1:26 PM IST
बाड़मेर : मां सच्चियाय की पालकी के साथ एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शहर के डोला डूंगरी स्थित संच्चियाय माता मंदिर से ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य शोभायात्रा का आगाज हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इस भव्य आयोजन ने शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया. इस भव्य शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य दल भी शामिल रहा. शोभायात्रा में सबसे आगे नन्हे-मुन्ने बच्चे हाथों में ध्वजा लिए चल रहे थे, जिसके बाद अश्व पर सवार लोग हाथों में ध्वजा लहराते हुए चल रहे थे. शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण 56 कन्याएं थीं, जिन्होंने सिर पर 56 भोग धारण किए हुए थे.
यात्रा में पारंपरिक गैर नृत्य के अलावा युवक-युवतियां नाचते-गाते हुए माता जी के जयकारे लगा रहे थे. विभिन्न झांकियां भी सजाई गई थीं, जो आकर्षण का केंद्र रही. शहरवासियों ने माता जी की पालकी की एक झलक पाने के लिए जगह-जगह पर इंतजार किया और यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया.
पढ़ें: ओसियां के सच्चियाय माता मंदिर में उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब
बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ यात्रा डोला डूंगरी स्थित सच्चियाय माता मंदिर से शुरू होकर ढाणी बाजार, लक्ष्मी बाजार, प्रताप जी की पोल, कल्याणपुर सहित विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरी और पुनः मंदिर प्रांगण में विसर्जित हुई. शोभायात्रा में महिलाओं और युवाओं ने 'चलो बुलाया आया है माता ने बुलाया है', 'मेरे सिर पर रख दो हाथ..' जैसे भक्ति गीतों पर नृत्य किया.
शोभायात्रा में कराए 56 भोग धारण: परिषद के नरेन्द्र जैन ने बताया कि शोभायात्रा में माता की ध्वजा, घोड़े, डीजे साउंड, डांडिया खेलते पुरुष और महिलाएं, माता की तस्वीर और 56 भोग धारण किए हुए 56 कन्याएं शामिल हुई. इसके साथ ही पारंपरिक गैर वेशभूषा के साथ गैर दल भी शामिल रहा. उन्होंने बताया कि सच्चियाय माता मंदिर परिषद के द्वारा लगातार 8वें साल डीजे पालकी का भव्य आयोजन किया गया है. शोभायात्रा के बाद मंदिर में 108 दीपों से आरती के साथ ही माताजी को 56 भोग लगाया गया.