यूपी की बिजली हो रही जानलेवा; 49 दिनों में 56 दुर्घटनाएं, 30 की मौत, 26 गंभीर रूप से घायल
आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के कारण अकुशल कर्मचारियों पर काम का लोड बढ़ गया है, जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली जानलेवा साबित हो रही है. अब तक 30 से ज्यादा कर्मचारी बिजली के करंट से काल के गाल में समा चुके हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल 26 अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.
ऊर्जा विभाग के संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ को अवगत कराया गया था कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन ने अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियम विरुद्ध छंटनी कर दी है. इसके चलते कर्मचारियों की भारी कमी हो गई.
आउटसोर्स कर्मचारियों पर कार्य का अधिक भार पड़ने, अकुशल कर्मचारियों से लाइन का कार्य कराने और एक गैंग (एक लाइनमैन + एक पेट्रोल मैन/कुशल श्रमिक +दो अकुशल श्रमिक) के स्थान पर एक कर्मचारी को तैनात करने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय का कहना है कि संगठन ने निवेदन किया था कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हटाए गए अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए.
मांग की गई थी कि पावर कारपोरेशन के आदेश 15 मई 2017 और उपभोक्ताओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर कर्मचारियों कि तैनाती किया जाए. दुर्घटनाओं की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने संगठन की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया.
जिसके कारण पिछले 49 दिनों में 56 आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटनाएं हो गईं, जिसमें से 30 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई. 26 गंभीर रूप से घायल हो गए. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबन्धन अपनी तानाशाही पर आमादा है, जिसके कारण बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है.
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