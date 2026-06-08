चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का 55वां केंद्रीय अधिवेशन, सीएम और अजय चंद्राकर की समधी भेंट बनी चर्चा का विषय
चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का 55वां केंद्रीय अधिवेशन, सीएम और विधायक अजय चंद्राकर की समधी भेंट बनी चर्चा का विषय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 9:39 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और सामाजिक रिश्तों की आत्मीयता एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर देखने को मिली. धमतरी जिले के ग्राम छाती स्थित कृषि मंडी परिसर में, रविवार को आयोजित चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के 55वें केंद्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कुरूद विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की ‘समधी भेंट’ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. कार्यक्रम के दौरान हुई यह मुलाकात अब क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज
दरअसल, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जबकि कुरूद विधायक अजय चंद्राकर भी मंच पर मौजूद थे. समाज के लोगों ने मंच से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ‘समधी भेंट’ की परंपरा का निर्वहन किया जाए. समाज जनों के आग्रह का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री और विधायक ने मंच पर एक-दूसरे से समधी भेंट की, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ इस आत्मीय क्षण का स्वागत किया.
समधी भेंट की परंपरा वर्षों पुरानी
छत्तीसगढ़ में समधी भेंट की परंपरा वर्षों पुरानी मानी जाती है. सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को सम्मान देने वाली यह परंपरा आज भी ग्रामीण और सामाजिक आयोजनों में जीवंत है. ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के बीच सार्वजनिक मंच पर हुई समधी भेंट लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुत्री का विवाह कुरूद विधानसभा क्षेत्र के परसवानी गांव में हुआ है. इस कारण मुख्यमंत्री का उस क्षेत्र से पारिवारिक संबंध भी जुड़ा हुआ है. इसी रिश्ते को लेकर विधायक अजय चंद्राकर मुख्यमंत्री को स्नेहपूर्वक ‘समधी जी’ कहकर संबोधित करते हैं.
ग्राम छाती में आयोजित केंद्रीय महाअधिवेशन
कार्यक्रम के बाद विधायक अजय चंद्राकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘समधी भेंट’ शीर्षक से एक पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति उनके मन में अगाध आदर है और वे उन्हें स्नेह से ‘समधी जी’ कहते हैं. उन्होंने बताया कि ग्राम छाती में आयोजित केंद्रीय महाअधिवेशन के दौरान समाज के लोगों ने आत्मीयता के साथ दोनों की एक तस्वीर लेने का आग्रह किया था. जन-जन के प्रिय मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहजता और सरलता के साथ इस पल को यादगार बना दिया. समधी भेंट का यह दृश्य अब केवल एक तस्वीर तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक रिश्तों और जनप्रतिनिधियों की आत्मीयता का प्रतीक बनकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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