हिमाचल में पेपरलेस हुई 55,874 रजिस्ट्री, डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम

हिमाचल में जमीन-जायदाद के दस्तावेजों का किया जा रहा डिजिटलीकरण.

हिमाचल में पेपरलेस हुई 55,874 रजिस्ट्री
हिमाचल में पेपरलेस हुई 55,874 रजिस्ट्री (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 3:49 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़े बदलाव के साथ अब तक 55,874 रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस तरीके से की जा चुकी हैं. राज्य में जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटलीकरण ने न केवल प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया है, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाई है. सरकारी विभागों के अनुसार, पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम के लागू होने से आम लोगों को लंबी लाइनों, फाइलों के झंझट और पारंपरिक कागजी प्रक्रिया से राहत मिली है. डिजिटल कदमों ने हिमाचल को ई-गवर्नेंस के नए दौर में मजबूती से खड़ा कर दिया है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, 'राजस्व विभाग ने पारदर्शी कार्य प्रणाली के लिए विस्तृत स्तर पर नई और आधुनिक तकनीक को अपनाया है. इससे राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है. इसके साथ ही लोगों को अपने काम करवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं रही है'.

1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दो साल पहले सरकार ने राजस्व प्रबंधन पोर्टल जनता को समर्पित किया था. जिसके माध्यम से 1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी को पोर्टल पर नियमित तौर से अपडेट किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे एक क्लिक पर अपने मामलों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार विभागों की कार्य प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कार्य कर रही है. सरकारी कामकाज में डिजिटाइजेशन और ई-फाइलिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में करीब 90 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसके दृष्टिगत एक पारदर्शी, कुशल और टेक्नोलॉजी युक्त मजबूत भूमि संबंधी प्रशासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है.

घर द्वार पर मिल रही सुविधाएं

प्रदेश में शुरू की गई कागज रहित पंजीकरण प्रणाली ‘माई डीड’ के भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. इस प्रणाली के तहत अब तक राज्य में 55,874 रजिस्ट्री की जा चुकी हैं. इस सुविधा का लाभ उठाते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तहसीलदार के पास रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए उसे केवल एक बार तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता होगी. इस प्रक्रिया के शुरू होने से समय के साथ पैसे की भी बचत हो रही है.

राजस्व अधिकारियों की सुविधा के लिए, ई-रोजनामचा प्रणाली शुरू हो गई है, जिससे अधिकारी प्रतिदिन की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुनिश्चित कर रहे हैं. सुशासन और पारदर्शिता के लिए, राज्य के सभी राजस्व न्यायालय पहली सितंबर, 2025 से ऑनलाइन कर दिए गए हैं. इसके जरिए तकसीम, निशानदेही, दुरूस्ती और अतिक्रमण से जुड़ी फाइलिंग से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया ई-फाइलिंग के माध्यम से की जा रही है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद से, 5,940 मामले फाइल किए गए हैं.

इसके अलावा, राज्य के सभी लैंड रिकॉर्ड मैप को भी डिजिटाइज और जियो-रेफरेंस किया गया है. यानी वे अब डिजिटल मैप से जुड़े हुए हैं. इससे जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के साथ-साथ भूमि मालिकों को त्वरित सुविधा मिल रही है.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, 'हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासन में पारदर्शिता को प्राथमिकता प्रदान कर रही है. इससे प्रदेश के लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं मिल रही हैं. विभागों में डिजिटाइजेशन पहल के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा रहा है.

