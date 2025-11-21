ETV Bharat / state

हिमाचल में पेपरलेस हुई 55,874 रजिस्ट्री, डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़े बदलाव के साथ अब तक 55,874 रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस तरीके से की जा चुकी हैं. राज्य में जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटलीकरण ने न केवल प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया है, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाई है. सरकारी विभागों के अनुसार, पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम के लागू होने से आम लोगों को लंबी लाइनों, फाइलों के झंझट और पारंपरिक कागजी प्रक्रिया से राहत मिली है. डिजिटल कदमों ने हिमाचल को ई-गवर्नेंस के नए दौर में मजबूती से खड़ा कर दिया है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, 'राजस्व विभाग ने पारदर्शी कार्य प्रणाली के लिए विस्तृत स्तर पर नई और आधुनिक तकनीक को अपनाया है. इससे राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है. इसके साथ ही लोगों को अपने काम करवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं रही है'.

1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दो साल पहले सरकार ने राजस्व प्रबंधन पोर्टल जनता को समर्पित किया था. जिसके माध्यम से 1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी को पोर्टल पर नियमित तौर से अपडेट किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे एक क्लिक पर अपने मामलों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार विभागों की कार्य प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कार्य कर रही है. सरकारी कामकाज में डिजिटाइजेशन और ई-फाइलिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में करीब 90 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसके दृष्टिगत एक पारदर्शी, कुशल और टेक्नोलॉजी युक्त मजबूत भूमि संबंधी प्रशासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है.