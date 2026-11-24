गुरुनानक की 557 वीं जयंती आज, दिल्ली के गुरुद्वारे रौशनी से जगमग, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी की जयंती पर दुनियाभर में प्रकाश पर्व की आयोजन,दिल्ली में सभी गुरुद्वारों में उमड़े भक्त
Published : November 24, 2026 at 8:58 AM IST
नई दिल्ली: आज देशभर में गुरुनानक देव जी की 557 वीं जयंती मनाई जा रही है.दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राजधानी के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर प्रकाश पर्व मना रही है. दिल्ली के सभी गुरुद्वारे रोशनी से नहाए हुए नजर आ रहे हैं. गुरुद्वारों पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही सिख श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा बंगला साहिब में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. गुरुद्वारा परिसर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.
गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है?
गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे. उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था. हर साल सिख धर्म में उनकी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है. उन्होंने समाज को एकता, समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश दिया. जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से दूर रहकर सभी को समान मानने की सीख दी. उनकी दी गई मुख्य शिक्षा में निम्न तीन का पालन करना सिखों के लिए जरूरी माना जाता है.गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है, यह सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक होता है.
गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएं:
नाम जपो: ईश्वर का निरंतर स्मरण करना
किरत करो: ईमानदारी और मेहनत से आजीविका कमाना
वंड छको: अपनी कमाई और भोजन को जरूरतमंदों के साथ मिलजुलकर बांटना
वहीं, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ मत्था टेक रहे हैं. गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में कैंडल जलाकर उन्हें याद किया जा रहा है. चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिल रहा है.
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