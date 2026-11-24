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गुरुनानक की 557 वीं जयंती आज, दिल्ली के गुरुद्वारे रौशनी से जगमग, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारे रोशनी से जगमग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज देशभर में गुरुनानक देव जी की 557 वीं जयंती मनाई जा रही है.दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राजधानी के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर प्रकाश पर्व मना रही है. दिल्ली के सभी गुरुद्वारे रोशनी से नहाए हुए नजर आ रहे हैं. गुरुद्वारों पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही सिख श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा बंगला साहिब में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. गुरुद्वारा परिसर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.

गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है?