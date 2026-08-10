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दिल्ली के इस मंदिर में आस्था, विज्ञान और आयुर्वेद का अनोखा समावेश; जानें यहां पर जलाभिषेक का महत्व

REPORTER-शशिकला सिंह दिल्ली के सात मंजिला मंदिर में पारद शिवलिंग को 16 वर्ष पहले स्थापित किया गया. इसकी पूजा का है विशेष महत्व

दिल्ली में स्थापित है 551 किलो का पारद शिवलिंग
दिल्ली में स्थापित है 551 किलो का पारद शिवलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 2:56 PM IST

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नई दिल्ली: हिंदू धर्म में श्रावण माह को बहुत पवित्र महीना माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, यह महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है. इस दौरान जलाभिषेक एवं पूजन-अर्चन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. वैसे तो राजधानी दिल्ली में भगवान भोलेनाथ के कई पौराणिक मंदिर मौजूद है.वहीं, विभिन्न प्रकार के शिवलिंग के जलाभिषेक करने का महत्व भी अलग अलग होता है. इसमें पारद शिवलिंग का विशेष महत्व है. मान्यता है कि पारद शिवलिंग के पूजन से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवताओं के पूजन का फल मिलता है.

120 वर्ष पुराना है सात मंजिला मंदिर

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर मार्केट और रिहायशी क्षेत्र के बीच स्थित 120 वर्ष पुराने सात मंजिला मंदिर. मंदिर में प्रवेश करते ही बाहर का शोर सुनाई ही नहीं देता. यहीं स्थापित है एशिया का दूसरा सबसे विशालकाय पारद शिवलिंग. इस शिवलिंग वजन 551 किलो है. मंदिर में 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. इस मंदिर में पारद शिवलिंग को 16 वर्ष पहले स्थापित किया गया था. सावन के महीने में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है.

पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व
पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व (ETV Bharat)

पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व

मंदिर के पुजारी पंडित सुनील शास्त्री ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवताओं का पूजन के पूजन का फल मिलता है. साथ ही माता पिता और गुरु की पूजा का फी पुण्य प्राप्त होता है. पारद की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश से हुई थी. जिसके पीछे भस्मासुर और भगवान शिव की पौराणिक कथा जुड़ी है. पारद शिवलिंग को घर में रखने से भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर का स्थायी वास होता है.

पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवताओं का मिलता है आशीर्वाद (ETV Bharat)

कैसे तैयार होता है पारद शिवलिंग

पारद को विज्ञान की भाषा में मरकरी और हिंदी में पारा कहा जाता है. यह एक तरह का तरल पदार्थ होता है. वहीं सनातन धर्म में पारद का अर्थ अलग है, पा का मतलब है पालन करने वाला, का अर्थ है रचना करने वाला और मतलब दमन करने वाला, लेकिन हैरानी की बात यह कि अगर यह तरल पदार्थ होता है तो इससे शिवलिंग कैसे बन जाता है. इस बाबत सुनील शास्त्री बताते हैं कि पारद शिवलिंग का निर्माण शुद्ध तरल पारे को गंधक केमिकल या जड़ी-बूटियों को घोट कर एक नरम पिंड तैयार किया जाता है. इसके बाद इसे 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में भट्ठी में पकाया जाता है तो यह ठोस रूप में ढाता जाता है.

पारद शिवलिंग की पूजा करने के लाभ
पारद शिवलिंग की पूजा करने के लाभ (ETV Bharat)
551 किलो के पारद शिवलिंग में लोगों की है अटूट आस्था (ETV Bharat)

रस शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार, पारा स्वाभाविक रूप से अशुद्ध और विषैला होता है, इसलिए इसे शिवलिंग बनाने से पहले 'संस्कार' की लंबी प्रक्रिया से गुजारा जाता है. वहीं अगर आप चाहें कि इसको फिर से तरल किया जाए तो उसी तापमान में पकने से पारद शिवलिंग तरल रूप में आ जाएगा. वहीं तैयार हुए पारद शिवलिंग को जस का तस रखने के लिए किसी विशेष तापमान की आवश्यकत नहीं होती.

दिल्ली में स्थापित है 551 किलो का पारद शिवलिंग
दिल्ली में स्थापित है 551 किलो का पारद शिवलिंग (ETV Bharat)

पारद शिवलिंग का महत्व

यह सभी पापों का नाश करने तथा रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाला शिवलिंग है. सुनील शास्त्री ने बताया कि पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है. पारद शिवलिंग की पूजा से भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है.

पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक का है विशेष महत्व
पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक का है विशेष महत्व (ETV Bharat)

ऐसे पहुंचे मंदिर

सात मंजिला मंदिर में पूरे साल तीन पहर का भंडारा चलता रहता है. इसकी मंदिर में 25 पुजारी कार्यरत हैं, जिनके रहने खाने का इंतजाम भी मंदिर में ही है. मंदिर का निर्माण हरिद्वार स्थित भारत माता के सात मंजिला मंदिर की तर्ज पर कराया गया था. यदि इस सावन आप भी पारद शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए तिलक नगर मुख्य बाजार से पैदल या रिक्शा के माध्यम से जाया जा सकता है.वहीं पास में ही तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर से 2 बाहर निकल कर करीब 300 मीटर की दूरी पर यह मंदिर मौजूद है. इसके अलावा डीटीसी की बस सेवा से भी तिलक नगर बस स्टैंड पहुंच कर मंदिर जा सकते हैं.

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Last Updated : August 10, 2026 at 2:56 PM IST

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