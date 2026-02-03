5500 लीटर मिलावटी दूध जब्त, रोजाना हो रहा था जयपुर, अजमेर और टोंक में सप्लाई, 5 गिरफ्तार
80 हजार लीटर मिलावटी दूध रोजाना जयपुर, अजमेर और टोंक के बाजार में बेचा जा रहा था.
Published : February 3, 2026 at 7:53 PM IST
टोंक: जिले के डिग्गी कस्बे में रात के अंधेरे में अवैध दूध के काले कारोबार पर टोंक पुलिस की डीएसटी टीम ने छापा मारा. टीम ने मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया. साथ ही दूध में मिलावट की भारी मात्रा में सामग्री जब्त की. मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
मिलावटी दूध की फैक्ट्री से क्या-क्या किया जब्त: टोंक जिला पुलिस की DST टीम ने जिले के डिग्गी कस्बे में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. मिलावटी दूध की फैक्ट्री से 5500 लीटर मिलावटी दूध, दूध का परिवहन करने वाली 5 पिकअप गाड़ियां, 1 दूध का टैंकर और भारी मात्रा में सामग्री जिसमें (2100 लीटर सोयाबीन तेल, 500 लीटर डालडा घी, 550 किलो मिल्क पाउडर, 2500 किलो लैक्टोज और 105 किलो कास्टिक सोडा) जब्त किया.
पढ़ें: मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 4200 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट
छापामार कार्रवाई में पांच गिरफ्तार: पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. फैक्ट्री का संचालन सोनू यादव (निवासी बहरोड़, हरियाणा) द्वारा किया जा रहा था. पुलिस ने राजु पुत्र जीवराज जाट (21) निवासी अजमेर, कालू पुत्र गोर्वधन मेघवंशी (22) निवासी टोंक, महिपाल पुत्र रामराज जाट (22) निवासी अजमेर, शिवराज पुत्र कालु जाट (25) निवासी अजमेर, ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल वैष्णव (45) निवासी अजमेर को गिरफ्तार किया है.
पढ़ें: मिलावटी दूध बनाने के कारोबार पर पुलिस की दबिश, 4 गिरफ्तार, फैट बढ़ाने के लिए काम लेते थे घातक रसायन
ऐसे बनाते मिलावटी दूध: छापेमारी में पता चला कि डिग्गी कस्बे में इस फैक्ट्री से रोजाना लगभग 80,000 लीटर जहरीला दूध अजमेर, टोंक और जयपुर के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था. आरोपी पानी में मिल्क पाउडर और लैक्टोज मिलाकर उसे दूध का रंग देते थे. दूध को खराब होने से बचाने के लिए कास्टिक सोडा और फैट बढ़ाने के लिए डालडा व सोयाबीन तेल का उपयोग करते थे.