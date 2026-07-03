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रातोंरात 550 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का ट्रांसफर, MCD के फैसले से मचा बवाल; शिक्षकों में भारी नाराजगी

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई. उनका कहना है कि यदि शिक्षकों का संतुलन बनाना ही उद्देश्य था, तो चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. अचानक जारी आदेशों से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं. वहीं, MCD प्रशासन ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह छात्रों के हित में लिया गया है.

शिक्षकों का कहना है कि कई लोगों का तबादला उनके वर्तमान स्कूल से 20 से 25 किलोमीटर, जबकि कुछ का इससे भी अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों में किया गया है. उनका दावा है कि रोजाना इतनी लंबी दूरी तय करना आर्थिक और पारिवारिक दोनों दृष्टि से मुश्किल होगा.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग द्वारा करीब 550 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस आदेशों से प्रभावित शिक्षकों में भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना, काउंसलिंग या विकल्प दिए उन्हें रातोंरात दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया. नाराज शिक्षकों नें MCD मुख्यालय में मेयर और शिक्षा समिति अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरना दिए.

अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल के अनुसार, निगम स्कूलों में शिक्षकों के असमान वितरण को संतुलित करने और जहां शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है.

वहीं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि वर्षों पहले जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, वहां समग्र शिक्षा योजना के तहत अनुबंधित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. समय के साथ कई विद्यालयों में DSSSB के माध्यम से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि कई स्कूल आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. इसी असंतुलन को दूर करने के लिए रेशनलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है.

योगेश वर्मा ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में विशेष रूप से शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ जोन के स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ऐसे शिक्षक जिन्हें वास्तविक तौर पर दिक्कत है उनका विचार किया जाएगा.

अध्यक्ष योगेश वर्मा ने दावा किया कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का शैक्षणिक स्तर लगातार बेहतर हो रहा है. इसी वर्ष लगभग 1500 विद्यार्थियों का चयन सीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल सहित अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में हुआ है, जो निगम विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं और संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है. भविष्य में आवश्यकता के अनुसार स्थायी शिक्षकों का भी रेशनलाइज़ेशन किया जाएगा.

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