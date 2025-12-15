ETV Bharat / state

​घर में सो रही किशोरी से अधेड़ ने किया दुष्कर्म, घरवालों ने आरोपी को जमकर पीटा, बचने के लिए छत से कूदा

आरोपी गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस.

लखनऊ में दुष्कर्म
लखनऊ में दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: बीकेटी इलाके में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जैसे ही घटना की जानकारी किशोरी के परिजनों को लगी तो उन्होंने आरोपी को पकड़ कर जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

किशोरी के घरवालों की तहरीर के अनुसार, अजय सिंह उर्फ सोनू (55) शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे किशोरी के घर में घुस गया. आरोपी ने बरामदे में सो रही किशोरी से छेड़छाड़ शुरू कर दी. विरोध करने पर उसने किशोरी को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. शोर सुनकर किशोरी के घरवालों की नींद खुली तो उन्होंने आरोपी को पकड़ कर लाठी-डंडों से जमकर पीटा. इसके बाद आरोपी छत पर चढ़कर कूदा गया और गलियारे में खड़े ई-रिक्शे पर गिरने से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को संयुक्त चिकित्सालय भेजा, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

आरोपी के भाई जितेंद्र ने बीकेटी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते किशोरी के घरवालों ने घात लगाकर उसके भाई को घेर लिया और लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया. जिससे वह खून से लथपथ हो गया. इसके बाद वे उसे गांव के बाहर गलियारे में फेंककर चले गए.​

​​एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में किशोरी की चाची की तहरीर पर आरोपी अजय सिंह के खिलाफ बीकेटी थाने में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी का इलाज पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है.

