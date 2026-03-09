ETV Bharat / state

सातवीं बार शादी करने जा रहा 55 साल का प‍िता, नाबाल‍िग बेटे ने पुल‍िस से की शिकायत

6 शादियां कर चुका है पिता: बेटे के अनुसार उसके पिता अब तक छह शादियां कर चुके हैं और अब सातवीं बार दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं. उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां से तीसरी शादी की थी और उसके बाद भी तीन और शादियां कीं.

आजमगढ़: जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बेटे ने अपने 55 वर्षीय पिता पर सातवीं शादी की तैयारी करने का आरोप लगाया है. बेटे ने अहरौला थाने में तहरीर देकर इस शादी पर तुरंत रोकने की मांग की है. नाबालिग ने अपने पिता पर यह भी आरोप लगाया है कि वे शादी के खर्च के लिए पुश्तैनी जमीन बेचने की फिराक में हैं. अहरौला थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है.

पिता की छठवीं पत्नी वर्ष 2024 में घर आई थीं, लेकिन जमीन अपने नाम न होने और जेवर न मिलने के कारण वह कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गईं. अब पिता सातवीं शादी के लिए कुछ बिचौलियों के संपर्क में हैं, जो उन्हें शादी का लालच दे रहे हैं.

जमीन बेचने के लिए लिया एडवांस: एसपी ग्रामीण चिराग जैन के अनुसार, बेटे ने आरोप लगाया है कि पिता ने जमीन बेचने के सौदे के तहत किसी व्यक्ति से 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिए हैं. इससे पहले भी पिता अपनी आधे से ज्यादा जमीन गिरवी रख चुके हैं, जिसका कर्ज खुद बेटे ने कई बार चुकता किया है. पीड़ित बेटा वर्तमान में 12वीं कक्षा का छात्र है और परीक्षा देने के लिए बाहर से घर वापस आया है. उसने बताया कि उसके पिता उसे जबरन बाहर भेज देते थे, ताकि वे बेरोकटोक जिंदगी जी सकें.

जनसुनवाई के दौरान शिकायत की: इसमामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान उन्हें यह प्रार्थना पत्र मिला था. प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि असल विवाद भूमि बंटवारे को लेकर चल रहा है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. फिलहाल इस अजीबोगरीब मामले की चर्चा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है.

