ETV Bharat / state

सातवीं बार शादी करने जा रहा 55 साल का प‍िता, नाबाल‍िग बेटे ने पुल‍िस से की शिकायत

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा, नाबालिग बेटे का आरोप है कि उसके 55 वर्षीय पिता अमरजीत मौर्य 7वीं शादी करने की तैयारी में हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
55 वर्षीय पिता अमरजीत मौर्य पर 7वीं शादी करने का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आजमगढ़: जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बेटे ने अपने 55 वर्षीय पिता पर सातवीं शादी की तैयारी करने का आरोप लगाया है. बेटे ने अहरौला थाने में तहरीर देकर इस शादी पर तुरंत रोकने की मांग की है. नाबालिग ने अपने पिता पर यह भी आरोप लगाया है कि वे शादी के खर्च के लिए पुश्तैनी जमीन बेचने की फिराक में हैं. अहरौला थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है.

6 शादियां कर चुका है पिता: बेटे के अनुसार उसके पिता अब तक छह शादियां कर चुके हैं और अब सातवीं बार दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं. उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां से तीसरी शादी की थी और उसके बाद भी तीन और शादियां कीं.

जानकारी देते एसपी ग्रामीण चिराग जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

पिता की छठवीं पत्नी वर्ष 2024 में घर आई थीं, लेकिन जमीन अपने नाम न होने और जेवर न मिलने के कारण वह कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गईं. अब पिता सातवीं शादी के लिए कुछ बिचौलियों के संपर्क में हैं, जो उन्हें शादी का लालच दे रहे हैं.

जमीन बेचने के लिए लिया एडवांस: एसपी ग्रामीण चिराग जैन के अनुसार, बेटे ने आरोप लगाया है कि पिता ने जमीन बेचने के सौदे के तहत किसी व्यक्ति से 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिए हैं. इससे पहले भी पिता अपनी आधे से ज्यादा जमीन गिरवी रख चुके हैं, जिसका कर्ज खुद बेटे ने कई बार चुकता किया है. पीड़ित बेटा वर्तमान में 12वीं कक्षा का छात्र है और परीक्षा देने के लिए बाहर से घर वापस आया है. उसने बताया कि उसके पिता उसे जबरन बाहर भेज देते थे, ताकि वे बेरोकटोक जिंदगी जी सकें.

जनसुनवाई के दौरान शिकायत की: इसमामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान उन्हें यह प्रार्थना पत्र मिला था. प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि असल विवाद भूमि बंटवारे को लेकर चल रहा है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. फिलहाल इस अजीबोगरीब मामले की चर्चा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है.

यह भी पढ़ें- CM योगी की मां पर टिप्पणी को लेकर BJP का विरोध प्रदर्शन; मौलाना अब्दुल सलीम का फूंका पुतला

TAGGED:

55 YEAR OLD FATHER MARRYING
SP RURAL CHIRAG JAIN
FATHER DID SIX MARRIAGE
SON BLAME FATHER FOR 7TH MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.