चोरी और गुम हुए 8 लाख के 55 मोबाइल बरामद, मालिकों को किए सुपुर्द

कुचामन सिटी: जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम और चोरी हुए 55 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है. इन मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 8 लाख 50 हजार रुपए है. इन मोबाइलों को राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों से ट्रैस कर बरामद किया गया है. इन्हें रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर ने उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया.

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि इस अभियान के तहत CEIR पोर्टल पर दर्ज चोरी और गुम हुए मोबाइल को ट्रैस करने के लिए पुलिस की टीमों ने विशेष अनुसंधान किया और मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कार्रवाई की. पूर्व में भी 450 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों के सुपुर्द किए गए थे. इसी क्रम में गुम व चोरी हुए 55 मोबाइलों को भी बरामद कर आज उनके मालिकों को सौंप दिया गया. इस दौरान लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश और प्रसन्न नजर आए.