चोरी और गुम हुए 8 लाख के 55 मोबाइल बरामद, मालिकों को किए सुपुर्द

डीडवाना पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया.

SP Richa Tomar handing over the mobile phone
मोबाइल सुपुर्द करती एसपी ऋचा तोमर (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम और चोरी हुए 55 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है. इन मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 8 लाख 50 हजार रुपए है. इन मोबाइलों को राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों से ट्रैस कर बरामद किया गया है. इन्हें रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर ने उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया.

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि इस अभियान के तहत CEIR पोर्टल पर दर्ज चोरी और गुम हुए मोबाइल को ट्रैस करने के लिए पुलिस की टीमों ने विशेष अनुसंधान किया और मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कार्रवाई की. पूर्व में भी 450 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों के सुपुर्द किए गए थे. इसी क्रम में गुम व चोरी हुए 55 मोबाइलों को भी बरामद कर आज उनके मालिकों को सौंप दिया गया. इस दौरान लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश और प्रसन्न नजर आए.

एसपी ने बताया कि केंद्रीय इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है. यह पोर्टल मोबाइल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबरों का इस्तेमाल करके प्रबंधन और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है. अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो वह आईएमईआई नंबरों को इस पोर्टल पर इंद्राज कर बंद करवा सकते हैं. साथ ही संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाकर CEIR पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन का नंबर भी ब्लॉक करवा सकते हैं. गुम मोबाइल बरामद होने पर उसके मालिक के द्वारा CEIR पोर्टल पर आईएमइआई नंबर को अनब्लॉक करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर नंबर को फिर से शुरू करवाया जा सकता है.

