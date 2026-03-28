राजधानी में जुटेंगे 45 तक की उम्र के ये 55 विधायक, दो दिन के सम्मेलन का ये होगा एजेंडा
मध्य प्रदेश विधानसभा में तीन हिंदी भाषी राज्यों के युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलन 30 और 31 मार्च को होगा. इसमें एमपी के 18, छत्तीसगढ़ के 15 तथा राजस्थान के 22 युवा विधायक होंगे शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 4:42 PM IST
भोपाल: भविष्य के लोकतंत्र का चेहरा जिन हाथों को गढ़ना है, राजनीति के वे युवा चेहरे दो दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुटेंगे. मध्य प्रदेश विधानसभा में एमपी समेत छत्तीसगढ और राजस्थान के 45 तक की उम्र के 55 विधायकों का जमावड़ा होगा, जो 30 मार्च से शुरू हो रहे दो दिवसीय सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे. दो दिन के इस आयोजन में लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण में युवा विधायकों की भूमिका पर मंथन होगा.
तीन राज्यों के चुने हुए ये 55 विधायक करेंगे मंथन
ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश विधानसभा में 45 की उम्र तक के विधायक जुटेंगे और दो दिन लोकतंत्र के भविष्य के साथ विकसित भारत के निर्माण में इन नौजवानों की भूमिका पर चर्चा होगी. मध्य प्रदेश विधानसभा में तीन हिंदी भाषी राज्यों के युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलन 30 और 31 मार्च के आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के 18, छत्तीसगढ़ के 15 तथा राजस्थान के 22 युवा विधायक सम्मिलित होंगे.
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30 मार्च को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उपस्थित रहेंगे. सम्मेलन के पहले दिन ‘लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने हेतु युवा विधायकों की भूमिका’ विषय पर मंथन होगा.
पहले दिन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी भी युवा विधायकों को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में युवा विधायक अपने अपने क्षेत्र की वे सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे जिनसे लोकतंत्र को मजबूती मिली है.
विकसित भारत युवा विधायकों की चुनौतियां पर भी होगी चर्चा
दो दिन के इस सम्मेलन में दूसरे दिन 31 मार्च को विकसित भारत 2047− युवा विधायकों के दायित्व एवं चुनौतियां’ विषय पर मंथन होगा. इस दिन अन्य सत्रों के अलावा एमआईटी पूना के चेयरमैन डॉ. राहुल वी. कराड का संबोधन होगा. समापन समारोह में राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश उपस्थित रहेंगे. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.