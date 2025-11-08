ETV Bharat / state

लखनऊ में फ्लैट दिलाने के नाम पर 14 लोगों से 55 लाख की ठगी, 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पीड़ितों से नकद और खाते में पैसे लिए गए, जिसके बदले जाली आवंटन पत्र थमाया गया.

ठगी
ठगी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में फ्लैट दिलाने के नाम पर 14 लोगों से 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. पीड़ितों को फ्लैट दिलाने का झांसा देकर नकद और खाते में पैसे लिए गए, जिसके बदले जाली आवंटन पत्र थमा दिया गया. डीसीपी पूर्वी के आदेश पर विभूतिखंड पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया निवासी हरीराम बाथम समेत कुल 14 लोगों ने फ्लैट लेने के लिए विभूतिखंड के साइबर टॉवर स्थित एक कंपनी के कार्यालय में संपर्क किया था. यहां उनकी मुलाकात राहुल सिंह और अन्य लोगों से हुई. पीड़ितों ने बताया कि उन्हें कंपनी की तरफ से आवंटन पत्र जारी किया गया था. इसके एवज में उन्होंने 25 लाख रुपये खाते में और 30 लाख रुपये नकद दिए थे. कुल 55 लाख रुपये जमा करने के बावजूद जब फ्लैट देने में टालमटोल की गई तो पीड़ितों ने छानबीन की. उन्हें पता चला कि उन्हें थमाया गया आवंटन पत्र जाली है. ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह से शिकायत की.

डीसीपी पूर्वी के आदेश पर विभूतिखंड पुलिस ने राहुल सिंह, जितेश कुमार, रुद्र नारायण, रविंद्र कुमार और दो खाता धारकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की. हालांकि, इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि बाद में की पुलिस जांच में यह सामने आया है कि 14 पीड़ितों ने राहुल सिंह नाम के व्यक्ति के निजी खातों में रुपये जमा किए थे. इसकी जानकारी होने पर कंपनी ने पहले ही राहुल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

TAGGED:

FRAUD IN LUCKNOW
FRAUD IN UP
CHEATING IN LUCKNOW
UP NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.