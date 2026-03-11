ETV Bharat / state

भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर से बीच सड़क 55 लाख कैश लूटे, कार रोककर चाकू अड़ाई और ले उड़े बैग

वारदात भोपाल के श्यामला हिल्स थाना अंतर्गत स्मार्ट सिटी रोड की है. टीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया, ''फरयादी दिव्यांश प्रॉपर्टी डीलर है और वह चूना भट्टी इलाके में रहता है. 7 मार्च की रात करीब 9:00 बजे वह अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया. फरियादी 8 मार्च को अपने पिता के साथ थाने पहुंचा फिर लूट की वारदात की एफआईआर दर्ज करवाई. उसके पिता भोपाल से बाहर थे इसलिए एक दिन बाद वह थाने आया.''

भोपाल: राजधानी भोपाल में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाते हुए करीब 55 लाख रु से भरा बैग लूट लिया. घटना 7 मार्च की रात की बताई जा रही है, जिसका अब खुलासा हुआ है. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं, जहां लूट की वारदात हुई, वहां हमेशा VIP मूवमेंट भी रहता है, बावजूद इसके इस तरह की घटना होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

टीआई का कहना है की पूरी घटना की जांच की जा रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किया जा रहे हैं, जल्दी आरोपियों का पर्दाफाश कर दिया जाएग.

जमीन के सौद के पैसे लेकर जा रहा था दिव्यांश

जानकारी के मुताबिक फरियादी दिव्यांश बरोट कोलार इलाके का रहने वाला है और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का काम करता है. बताया जा रहा है कि 7 मार्च की रात करीब 9:30 बजे दिव्यांग बरोट जमीन के सौदे से जुड़े करीब 55 लाख रु नकद लेकर अपनी कार से चुनाभट्टी स्थित घर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया. बदमाशों ने चाकू अड़ाकर दिव्यांश बरोट और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को धमकाया और कैश से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. फिलहाल पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.

अयोध्या नगर पुलिस ने चेन स्नैचर्स को पकड़ा

राजधानी भोपाल में महिलाओं से चेन लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. अयोध्या नगर थाना पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 सोने की चैन, एक एक्टिवा और लूटा गया सामान बरामद करने मे सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रु बताई जा रही है. चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है.

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया, '' दोनों आरोपी पढ़े-लिखे हैं और बीकॉम पास होने के बावजूद अपराध की राह पर चल पड़े. दोनों आरोपी जोमैटो डिलीवरी एजेंट बनकर अलग-अलग इलाकों में रैकी करते थे और मौके मिलते ही बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाकर चैन लूट की वारदात को अंजाम देते थे.''