ETV Bharat / state

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 55 किलो 670 ग्राम गांजा जब्त, 2 महिलाएं गिरफ्तार, CIA टीम ने की कार्रवाई

55 किलो 670 ग्राम गांजा के साथ 2 महिला गिरफ्तार ( Etv Bharat )

अंबालाः नशे के सौदागरों के खिलाफ हरियाणा रेलवे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान CIA की टीम ने दो महिलाओं को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ धर दबोचा. पकड़ी गई महिलाओं से 55 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. पुलिस की मानें तो इस नशे की सप्लाई चंडीगढ़ और जालन्धर में होनी थी. खेप चंडीगढ़ और पंजाब के जालंधर में पहुंचाया जाना थाः अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की सीआईए की टीम ने 2 महिलाओं को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है. नशे की यह खेप चंडीगढ़ और पंजाब के जालन्धर ले जाई जानी थी लेकिन पुलिस ने इन्हें अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ही काबू कर लिया. पकड़ी गई महिलाओं से रेलवे सीआईए ने 55 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. यह महिलाएं कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 2-4 पर मौजूद थी जिस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया.