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24 घंटे और लीजिए बारिश का मजा फिर नौतपा कमबैक, आज 55 जिलों में RAIN ALERT, लू संग तेज धूप के लिए रहें तैयार

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी उत्तर प्रदेश के 55 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

बता दें, बादलों की आवाजाही और तेज रफ्तार हवा के साथ ओले भी गिरे. इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली, तो वहीं अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई, जिससे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन होने से बे मौसम बारिश का सिलसिला पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है. कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश भी हुई. शनिवार को सबसे अधिक बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 18 मिलीमीटर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 12.1 रिकॉर्ड की गई.

बादल गरजने-बिजली गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम यूपी का (Photo Credit; IMD)

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



मुरादाबाद सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान इटावा जिले में 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा के साथ बिजली गिरने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से तेज बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला आज से कम होना शुरू हो जाएगा. जून के पहले दिन से ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला शुरू होकर आगामी 3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी.

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