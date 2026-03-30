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54वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू; बरेली बना खेलों का केंद्र

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक अंदाज में हुई, जहां अतिथियों ने हैंडबॉल को गोलपोस्ट में डालकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न राज्यों से आई टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया.

फ्यूचर विश्वविद्यालय परिसर में 54वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश सिंह और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया. उद्घाटन समारोह उत्साह, गरिमा और खेल भावना से ओतप्रोत रहा.

बरेली: नाथ नगरी बरेली एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए खेल प्रतिभाओं के महाकुंभ की साक्षी बनी.

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना जैसे गुण भी विकसित करते हैं. वहीं विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के बड़े आयोजन शहर के लिए गर्व का विषय हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देते हैं.

जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. आशीष गुप्ता ने बताया कि बरेली में राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल प्रतियोगिता का यह तीसरा सफल आयोजन है, जिससे शहर ने खेल आयोजनों की ‘हैट्रिक’ पूरी की है. कोषाध्यक्ष डॉ. स्वतंत्र कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण का सशक्त मंच बताया.

30 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 27 टीमें भाग ले रही हैं. खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.