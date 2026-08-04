ETV Bharat / state

लखनऊ में मामूली विवाद में रिश्तों का कत्ल; पत्नी-बेटे की पिटाई 54 वर्षीय पिता की मौत

लखनऊ: निगोहां के मीरकनगर गांव में मामूली विवाद पर मंगलवार को पत्नी लज्जावती और बेटे शिवम ने 54 वर्षीय कैलाशचंद्र की बेदर्दी से पिटाई कर दी. घायल अवस्था में उन्हें आलमबाग रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां, इलाज के दौरान कैलाशचंद्र की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

​

निगोहां थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के अनुसार, सोमवार 3 अगस्त 2026 की शाम 7:30 बजे, कैलाशचंद्र (54) की उनकी पत्नी लज्जावती और बेटे शिवम उर्फ अरुण से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, ​बात इतनी बिगड़ गई की पत्नी लज्जावती और बेटे शिवम ने मिलकर कैलाशचंद्र का पिटाई कर दी. लात-घूसों के कारण कैलाशचंद्र की हालत मौके पर ही बिगड़ गई.



​घटना के बाद आनन-फानन में कैलाशचंद्र को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल आलमबाग ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान कैलाशचंद्र की मौत हो गई. ​घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के छोटे भाई दुर्गेश कुमार ने निगोहां थाने पहुंचकर लिखित एफआईआर दर्ज कराई. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए निगोहां पुलिस तुरंत हरकत में आई और गांव पहुंचकर तफ्तीश शुरू की.



इस संबंध में ​निगोहां थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया मामले को लेकर परिजनों और आसपास के ग्रामीणों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी पत्नी व बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

