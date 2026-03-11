ETV Bharat / state

प्रदेश में 5 साल में 54 बार गौ तस्कर और पुलिस आमने-सामने, 110 गिरफ्तार, 63 अभी फरार

जयपुरः प्रदेश में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं. राजस्थान विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान गौ तस्करों और पुलिस के बीच 54 मुठभेड़ हुई है. इनमें 11 गौ तस्कर और 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने इस संबंध में अतारांकित सवाल पूछा था. इसका जवाब देते हुए सरकार ने माना कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक 5 साल में मुठभेड़ की 54 घटनाएं हुई हैं. इस संबंध में विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि गौ तस्कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही प्रदेश के शासन को भी चुनौती दे रहे हैं. ऐसे में इनका उन्मूलन जरूरी है, उन्होंने कहा कि सरकार को गौ तस्करों के द्वारा अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए.

63 गौ तस्कर अभी भी फरारः सरकार ने सदन में जानकारी देते हुए बताया है कि 5 साल में हुई मुठभेड़ के दौरान 110 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और 63 अभी भी फरार चल रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. सरकार ने बताया कि साल 2021 में अलवर में मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी घायल हुए थे. साल 2024 में खैरथल तिजारा में 2, साल 2024 में डीग में 2 और साल 2025 में डीग में एक पुलिसकर्मी मुठभेड़ में घायल हुआ है.