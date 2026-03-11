प्रदेश में 5 साल में 54 बार गौ तस्कर और पुलिस आमने-सामने, 110 गिरफ्तार, 63 अभी फरार
5 साल में 33 मुठभेड़ की घटनाएं अकेले डीग जिले में हुई हैं. फरार गौ तस्कर भी सर्वाधिक इसी जिले से हैं.
Published : March 11, 2026 at 11:19 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 11:25 AM IST
जयपुरः प्रदेश में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं. राजस्थान विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान गौ तस्करों और पुलिस के बीच 54 मुठभेड़ हुई है. इनमें 11 गौ तस्कर और 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने इस संबंध में अतारांकित सवाल पूछा था. इसका जवाब देते हुए सरकार ने माना कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक 5 साल में मुठभेड़ की 54 घटनाएं हुई हैं. इस संबंध में विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि गौ तस्कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही प्रदेश के शासन को भी चुनौती दे रहे हैं. ऐसे में इनका उन्मूलन जरूरी है, उन्होंने कहा कि सरकार को गौ तस्करों के द्वारा अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए.
63 गौ तस्कर अभी भी फरारः सरकार ने सदन में जानकारी देते हुए बताया है कि 5 साल में हुई मुठभेड़ के दौरान 110 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और 63 अभी भी फरार चल रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. सरकार ने बताया कि साल 2021 में अलवर में मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी घायल हुए थे. साल 2024 में खैरथल तिजारा में 2, साल 2024 में डीग में 2 और साल 2025 में डीग में एक पुलिसकर्मी मुठभेड़ में घायल हुआ है.
डीग जिले में हुई सर्वाधिक 33 मुठभेड़ः वहीं, पुलिस की गौ तस्करों के साथ सर्वाधिक मुठभेड़ डीग जिले में हुई है. साल 2021 में डीग में 10, 2022 में 9, 2024 में 9 और 2025 में 5 मुठभेड़ हुई है. इस तरह 5 साल में 33 मुठभेड़ की घटनाएं अकेले डीग जिले में हुई हैं. दिलचस्प यह भी है कि जो 63 गौ तस्कर फरार चल रहे हैं, उनमें उनमें सर्वाधिक 44 गौ तस्कर डीग जिले के हैं.
6 जिलों में ही हुई मुठभेड़ की घटनाएंः पिछले 5 साल में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की जो घटनाएं हुई हैं, उनमें पूर्वी राजस्थान के 6 जिले ही शामिल हैं. इनमें अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, भिवाड़ी, खैरथल- तिजारा शामिल है. पिछले 5 साल में अलवर में 12, डीग में 33 भरतपुर में 1, दौसा में 1, भिवाड़ी में 3 और खैरथल तिजारा में 1 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं.
