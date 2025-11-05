ETV Bharat / state

सिंफर में 53वीं शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट का शानदार आगाज, CSIR के छह प्रयोगशालओं से 83 वैज्ञानिक हुए शामिल

धनबाद में स्थित सिंफर में 53वीं शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई.

53rd Shanti Swaroop Bhatnagar Memorial Indoor Tournamen
मंच पर मौजूद गणमान्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 8:29 PM IST

धनबाद: देश के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर में 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ. पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बिगन सोय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद, 7 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है.

देश भर की छह सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के 83 वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं. रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ाकर टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया गया. उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने छऊ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी. छऊ नृत्य के माध्यम से महिषासुर वध को प्रस्तुत किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया. उपस्थित सभी लोगों ने कलाकारों के प्रदर्शन का आनंद लिया और उनकी सराहना की.

शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट का शानदार आगाज (ईटीवी भारत)

इस टूर्नामेंट में सीएसआईआर की छह प्रयोगशालाओं के 83 वैज्ञानिकों ने भाग लिया. विभिन्न राज्यों से वैज्ञानिक और एथलीट आए. वैज्ञानिक जहां तकनीक पर शोध करेंगे, वहीं टूर्नामेंट में भाग लेने वाले वैज्ञानिक अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

राष्ट्रीय एथलीट बिगन सोय, जो मुख्य अतिथि थे, ने कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया. सीआईएनएफआर इसके लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करता है. उन्हें वैज्ञानिकों से मिलकर बहुत खुशी हुई. सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और शुभकामनाएं दीं. महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया.

सीआईएनएफआर निदेशक ने बताया कि 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का आयोजन सीएसआईआर-सीआईएमएफआर में किया गया. धनबाद सीआईएनएफआर इसका एकमात्र मेजबान होगा. खेल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये चरित्र निर्माण और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं.

धनबाद सीआईएनएफआर का दौरा करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि छह अलग-अलग प्रयोगशालाओं से एथलीट आए हैं. वे धनबाद को कोयले और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जानते हैं. उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था. उन्हें बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के माध्यम से इसके बारे में पता चला था. धनबाद वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सुना था; यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है.

