सिंफर में 53वीं शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट का शानदार आगाज, CSIR के छह प्रयोगशालओं से 83 वैज्ञानिक हुए शामिल
धनबाद में स्थित सिंफर में 53वीं शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई.
Published : November 5, 2025 at 8:29 PM IST
धनबाद: देश के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर में 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ. पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बिगन सोय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद, 7 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है.
देश भर की छह सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के 83 वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं. रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ाकर टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया गया. उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने छऊ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी. छऊ नृत्य के माध्यम से महिषासुर वध को प्रस्तुत किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया. उपस्थित सभी लोगों ने कलाकारों के प्रदर्शन का आनंद लिया और उनकी सराहना की.
इस टूर्नामेंट में सीएसआईआर की छह प्रयोगशालाओं के 83 वैज्ञानिकों ने भाग लिया. विभिन्न राज्यों से वैज्ञानिक और एथलीट आए. वैज्ञानिक जहां तकनीक पर शोध करेंगे, वहीं टूर्नामेंट में भाग लेने वाले वैज्ञानिक अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
राष्ट्रीय एथलीट बिगन सोय, जो मुख्य अतिथि थे, ने कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया. सीआईएनएफआर इसके लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करता है. उन्हें वैज्ञानिकों से मिलकर बहुत खुशी हुई. सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और शुभकामनाएं दीं. महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया.
सीआईएनएफआर निदेशक ने बताया कि 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का आयोजन सीएसआईआर-सीआईएमएफआर में किया गया. धनबाद सीआईएनएफआर इसका एकमात्र मेजबान होगा. खेल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये चरित्र निर्माण और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं.
धनबाद सीआईएनएफआर का दौरा करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि छह अलग-अलग प्रयोगशालाओं से एथलीट आए हैं. वे धनबाद को कोयले और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जानते हैं. उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था. उन्हें बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के माध्यम से इसके बारे में पता चला था. धनबाद वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सुना था; यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है.
यह भी पढ़ें:
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने में CSIR-CIMFR की भूमिका महत्वपूर्ण, वैज्ञानिकों ने ईटीवी भारत को बताया क्या थी परेशानी
टर्की में धनबाद सिंफर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कंट्रोल ब्लास्टिंग की तकनीक को विश्व ने सराहा
धनबाद के एक मकान में बार-बार लग रही रहस्यमयी आग, सिंफर के वैज्ञानिक भी हैरान, हाथ किए खड़े