रिकॉर्ड भीड़ के साथ संपन्न हुआ 53वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026, जानिए अगले साल कब होगा ?

रविवार को 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 संपन्न हो गया.अंतिम दिन देर शाम तक पुस्तकों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखी गई.

मेले में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक पाठक पहुंचे
मेले में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक पाठक पहुंचे
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रिकॉर्ड उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), भारत ने घोषणा की है कि अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 16 से 24 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा. आगामी संस्करण में भी प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा और पुस्तकों, विचारों और सांस्कृतिक संवाद का दायरा और व्यापक होगा. निःशुल्क प्रवेश, विविध कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के चलते इस बार मेले में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक पाठक और पुस्तक प्रेमी पहुंचे.

आखिरी दिन भी स्टॉलों पर उमड़ी भीड़:
मेले के अंतिम दिन ढलती शाम तक पुस्तकों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखी गई. पाठक किताबें खरीदने के लिए कतारों में लगे रहे. लेखक-संवाद सत्रों में भाग लेने के लिए उत्सुक दिखे और बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी आयु वर्गों की भागीदारी रही. यह 53वां संस्करण देश में विचार, संवाद और पुस्तकों के सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया.

आखिरी दिन भी विश्व पुस्तक मेला में उमड़ी भीड़
आखिरी दिन भी विश्व पुस्तक मेला में उमड़ी भीड़
मेले का विस्तार और आंकड़े
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), भारत द्वारा आयोजित 10-18 जनवरी 2026 तक यह नौ-दिवसीय मेले में 35 से अधिक देशों की भागीदारी, 1000 से अधिक प्रकाशक, 600 से अधिक साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1000 से अधिक वक्ता और लगभग 20 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमी पहुंचे.
अंतिम दिन देर शाम तक पुस्तकों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखी गई
अंतिम दिन देर शाम तक पुस्तकों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखी गई
इनोवेटिव स्टॉल्स को मिला सम्मान: एनबीटी की नई पहल के तहत इनोवेटिव स्टॉल प्रस्तुत करने वाले प्रकाशकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए. सम्मान पाने वालों में सम्मानित अतिथि देश कतर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नोटियन प्रेस, राजकमल प्रकाशन, हार्पर कॉलिन्स, पेगासस वीके ग्लोबल शामिल रहे.
डिजिटल-नेटिव पीढ़ी का भी किताबों के प्रति दिखा क्रेज
डिजिटल-नेटिव पीढ़ी का भी किताबों के प्रति दिखा क्रेज
भारतीय सैन्य थीम पवेलियन रहा सबसे बड़ा आकर्षण :
“भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा @75” भारतीय सैन्य थीम पर बना पवेलियन आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा. 1000 वर्ग मीटर में फैले इस पवेलियन में भारतीय सैन्य इतिहास पर 500+ पुस्तकें, 100+ विशेष सत्र, अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां, 21 परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित प्रदर्शनियां, थलसेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां नेतृत्व, राष्ट्रसेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संवाद किया.
अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 16 से 24 जनवरी 2027 तक होगा
अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 16 से 24 जनवरी 2027 तक होगा
अतिथियों और लेखकों की भागीदारी:मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया. कतर और स्पेन के संस्कृति मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहे. गृह मंत्री अमित शाह, भगवंत मान, जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ सहित अनेक अतिथियों ने मेले का दौरा किया. साथ ही, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, जया किशोरी, कैलाश सत्यार्थी, रिकी केज सहित कई लेखकों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों के सत्रों में बड़ी संख्या में दर्शक जुटे. सम्मानित अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन के साथ, 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने साहित्य, अनुवाद, बहुभाषी कविता, बाल साहित्य और एआई की नैतिकता जैसे विषयों पर संवाद किया. इसने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले को एक सशक्त अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया.
बच्चों और परिवारों के लिए विशेष आयोजन:
किड्ज़ एक्सप्रेस पवेलियन में स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, कला एवं शिल्प, क्विज और वैदिक गणित जैसे कार्यक्रमों ने बच्चों और परिवारों को खास तौर पर आकर्षित किया.बी2बी पहलों के तहत नई दिल्ली राइट्स टेबल और सीईओ स्पीक के माध्यम से 70 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के बीच अधिकार विनिमय को बढ़ावा मिला.

संपादक की पसंद

