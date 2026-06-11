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Operation Root Clearance : कोटा ग्रामीण पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ की 539 पेटी अवैध शराब, हैंडलर गुजरात में बैठ चल रहा तस्करी नेटवर्क

चालक बाड़मेर निवासी गणेश ने ट्रक खाली बताया. जांच में ट्रक के केबिन के पीछे बॉक्सनुमा जगह में पंजाब निर्मित अवैध शराब के 245 कार्टून मिले. दूसरी कार्रवाई के दौरान मंडाना पुलिस ने जालौर निवासी चालक बीराराम को ट्रक के साथ पकड़ा. इस ट्रक में 294 कार्टून शराब थी. इस तरह कुल 539 कार्टून शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1.56 करोड़ से ज्यादा है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मॉनिटरिंग के तहत बुधवार को कनवास और मंडाना थाना पुलिस ने कार्रवाई की. कनवास थाने की मौरूकलां चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने एक ट्रक को पकड़ा.

कोटा: राजस्थान की कोटा ग्रामीण पुलिस के 'ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस' के तहत गुरुवार को दो बड़ी कार्रवाई में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की 539 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई. नेशनल हाईवे 52 पर दो मॉडिफाइड ट्रकों से पंजाब निर्मित शराब जब्त की गई, जिसे तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था. पुलिस ने दो चालकों को गिरफ्तार किया है.

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गुजरात का हैंडलर चला रहा नेटवर्क: एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि दोनों ट्रकों का हैंडलर सीकर निवासी हरिओम है, जो वर्तमान में गुजरात में रहकर पूरा नेटवर्क संचालित करता है. तस्करी हाई-फाई तरीके से हो रही थी. ड्राइवर को केवल लोकेशन भेजी जाती थी. उसे भरा हुआ ट्रक मिलता था. डिलीवरी का एड्रेस भी नहीं दिया जाता था. कुछ-कुछ अंतराल पर आगे की लोकेशन भेजी जाती थी. दोनों चालकों को पंजाब से वड़ोदरा तक माल पहुंचाने के लिए प्रति चक्कर 30 हजार रुपए दिए जा रहे थे. डिलीवरी की अंतिम लोकेशन पर ट्रक खड़ा करना होता था.

कनवास थाने में जब्त मोडिफाइड ट्रक (ETV Bharat Kota)

ट्रक मॉडिफिकेशन की जांच जारी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ने बताया कि आरोपी गणेश पहली बार चक्कर लगा रहा था, जबकि बीराराम को पहले भी वडोदरा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस जांच कर रही है कि ट्रक चोरी के हैं या नहीं और इन्हें मॉडिफाई कहां करवाया गया. कनवास के पहले के मामलों में पुलिस सप्लायर तक पहुंच चुकी है. इस मामले में भी पूरा अनुसंधान किया जाएगा.

मंडाना थाने में रखी जब्त शराब (ETV Bharat Kota)

चित्तौड़गढ़ में तस्कर गिरफ्तार: शहर की सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा चूरा, एक अवैध देशी पिस्टल, मैगजीन एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. तस्करी में प्रयुक्त टाटा नेक्सोन कार को भी जब्त किया है. आशंका है कि डोडा चूरा की खेप मारवाड़ के जिलों में जानी थी. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह के नेतृत्व में एसआई शिवराज मय जाब्ते की टीम का गठन किया. इस टीम को अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ करने के निर्देश दिए. यह टीम कोटा-उदयपुर से भीलवाड़ा जाने वाले हाईवे पर नाकाबंदी कर रही थी.

चित्तौड़गढ़ में कार में जब्त अवैध मादक पदार्थ (ETV Bharat Chittorgarh)

नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति कोटा-उदयपुर की तरफ से एक कार लेकर आया. इसे रोकना चाहा, लेकिन चालक ने बैरियर के साइड से नाकाबंदी तोड़कर निकलने का प्रयास किया. बाद में पुलिस ने टायर पंचर कर कार रोकी.कार के डैशबोर्ड में लोडेड पिस्टल मय 4 जिंदा राउंड रखी मिली. डिक्की में 8 प्लास्टिक के कट्टों व 02 कपड़े के बोरों में डोडा चूरा भरा मिला, जिसका कुल वजन 140 किलो 700 ग्राम निकला. पुलिस ने डोडा चूरा, लोडेड पिस्टल मय 4 जिंदा राउंड एवं कार को जब्त कर लिया. मामले में संजय पुत्र घेवरराम बिश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी, थाना कापरडा, जिला जोधपुर ग्रामीण, हाल माता का थान, जिला जोधपुर शहर को गिरफ्तार किया.