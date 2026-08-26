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हिमाचल में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के 534 पद खाली, जानिए, हाईकोर्ट में क्यों गया है मामला

हिमाचल में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के 534 पद खाली ( PIC CREDIT: AGRICULTURE DEPARTMENT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के 534 पद खाली हैं. राज्य में कृषि विभाग में इस वर्ग के 700 पद स्वीकृत हैं. इनमें से केवल 166 पद ही भरे गए हैं. बाकी 534 पद खाली हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने इस संदर्भ में अतारांकित सवाल किया था. उसका लिखित जवाब कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया. डॉ. जनक जानना चाहते थे कि राज्य में ऐसे कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने भरे गए हैं. साथ ही डॉ. जनक राज ने इन पदों को भरने से जुड़ी जानकारी भी चाही थी. लिखित जवाब में कृषि मंत्री की तरफ से बताया गया कि पहली अगस्त तक कृषि विभाग हिमाचल सरकार में कुल मंजूर 700 पदों में से 534 पद खाली हैं . सरकारी की तरफ से बताया गया कि इनमें से 230 पदों को भरने के लिए कृषि विभाग ने वर्ष 2017 से 2020 तक दस बार सक्षम भर्ती एजेंसी को रिक्वीजीशन भेजी गई. तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर (अब राज्य चयन आयोग) ने 46 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट निदेशालय को भेजी. उनमें से केवल 25 अभ्यर्थियों ने विभाग को अपनी उपस्थिति सूचना पेश की.