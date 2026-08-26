हिमाचल में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के 534 पद खाली, जानिए, हाईकोर्ट में क्यों गया है मामला
हिमाचल कृषि विभाग में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-ऑफिसर्स के 700 में से 534 पद खाली. कृषि मंत्री ने बताया कि कानूनी मुकदमों के चलते भर्तियां रुकी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 2:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के 534 पद खाली हैं. राज्य में कृषि विभाग में इस वर्ग के 700 पद स्वीकृत हैं. इनमें से केवल 166 पद ही भरे गए हैं. बाकी 534 पद खाली हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने इस संदर्भ में अतारांकित सवाल किया था.
उसका लिखित जवाब कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया. डॉ. जनक जानना चाहते थे कि राज्य में ऐसे कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने भरे गए हैं. साथ ही डॉ. जनक राज ने इन पदों को भरने से जुड़ी जानकारी भी चाही थी.
लिखित जवाब में कृषि मंत्री की तरफ से बताया गया कि पहली अगस्त तक कृषि विभाग हिमाचल सरकार में कुल मंजूर 700 पदों में से 534 पद खाली हैं . सरकारी की तरफ से बताया गया कि इनमें से 230 पदों को भरने के लिए कृषि विभाग ने वर्ष 2017 से 2020 तक दस बार सक्षम भर्ती एजेंसी को रिक्वीजीशन भेजी गई. तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर (अब राज्य चयन आयोग) ने 46 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट निदेशालय को भेजी. उनमें से केवल 25 अभ्यर्थियों ने विभाग को अपनी उपस्थिति सूचना पेश की.
इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले में भर्ती एवं प्रोन्नति (आरएंडपी) नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल कीं. ये याचिकाएं निर्णय के लिए अभी भी लंबित हैं . जवाब के अनुसार इसी कारण विभाग में कृषि प्रसार अधिकारियों के वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 205 पद खाली चल रहे हैं और अगस्त 2026 तक इन पदों की संख्या 534 है . कृषि मंत्री ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट से कोई फैसला आता है, खाली पदों को भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पप विचा किया जाएगा.
सदन में पेश लिखित जवाब के अनुसार जिला बिलासपुर में कृषि प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या 22, जिला चंबा में 48, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में 39, प्रदेश के सबसे बड़े जिला और कृषि मंत्री के भी गृह जिला कांगड़ा में 95, जिला किन्नौर में 14, जिला कुल्लू में 29, लाहौल-स्पीति में 7, जिला मंडी में 60, जिला शिमला में 73, जिला सिरमौर में 55, जिला सोलन में 51 व जिला ऊना में 41 पद खाली चल रहे हैं. कुछ स्थानों में पद वर्ष 2008 से भी खाली हैं.
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