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लखनऊ की आईटी सिटी में 534 काश्तकारों को मिले 800 भूखंड, खुद निकाली लॉटरी, खिले चहरे

किसानों ने खुद निकाली लॉटरी. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आईटी सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले काश्तकारों को सोमवार को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में हुये इस लॉटरी ड्रॉ में 534 किसानों को 800 विकसित भूखंड आवंटित किये गये.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत काश्तकारों के हाथों से ही लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गयीं. योजना में विकसित भूखंड मिलने पर काश्तकारों के चेहरे खिल उठे. उन्होंने बताया कि सुलतानपुर रोड पर लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इस आवासीय योजना के लिए जिन किसानों एवं भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का अनुबंध 31 अगस्त, 2026 तक प्राधिकरण के पक्ष में कराया था, उन्हें लैंड पूलिंग नीति के तहत 25 प्रतिशत भूमि के समतुल्य विकसित भूखंड आवंटित किये गये.