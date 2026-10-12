लखनऊ की आईटी सिटी में 534 काश्तकारों को मिले 800 भूखंड, खुद निकाली लॉटरी, खिले चहरे
लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले काश्तकारों को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:47 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आईटी सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले काश्तकारों को सोमवार को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में हुये इस लॉटरी ड्रॉ में 534 किसानों को 800 विकसित भूखंड आवंटित किये गये.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत काश्तकारों के हाथों से ही लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गयीं. योजना में विकसित भूखंड मिलने पर काश्तकारों के चेहरे खिल उठे. उन्होंने बताया कि सुलतानपुर रोड पर लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इस आवासीय योजना के लिए जिन किसानों एवं भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का अनुबंध 31 अगस्त, 2026 तक प्राधिकरण के पक्ष में कराया था, उन्हें लैंड पूलिंग नीति के तहत 25 प्रतिशत भूमि के समतुल्य विकसित भूखंड आवंटित किये गये.
6 श्रेणी के भूखंडों का हुआ आवंटन : अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि चतुर्थ चरण की इस लॉटरी में 6 श्रेणी के कुल 800 भूखंड आवंटित किये गये. इसमें 288 वर्गमीटर के 327, 200 वर्गमीटर के 59, 162 वर्गमीटर के 57, 128 वर्गमीटर के 87, 72 वर्गमीटर के 118 एवं 35 वर्गमीटर के 152 विकसित भूखंड शामिल हैं. उन्होंने बताया कि लॉटरी ड्रॉ का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया गया.
पहले 3 चरण में 1,397 भूखंडों का आवंटन : अपर सचिव ने बताया कि आईटी सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि देने वाले 931 किसानों को पहले 3 चरणों में 1,397 विकसित भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं. यह प्राधिकरण की पारदर्शी प्रक्रिया व तत्परता को दर्शाता है.
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