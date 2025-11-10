ETV Bharat / state

आगरा की डेयरी में केमिकल से बनाया रहा था दूध, FSD ने 5300 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट

आगराः लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है. मोटा मुनाफा कमाने के लिए जिले में दूध में 'जहर' घोल कर बेचा जा रहा था. खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगर वाला गांव में स्थित बजरंग डेयरी पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार छापा मारा तो काले कारनामे का खुलासा हुआ. एफएसडीए टीम ने 5300 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि दीपावली से पहले से नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर अभियान चलाया जा रहा है.जहां पर भी जिला प्रशासन या पुलिस को शिकायत मिलती है. वहां पर छापा मार कार्रवाई की जाती है. जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि डूंगर वाला गांव में बजरंग डेयरी में मिलावटी दूध बनाया जाता है. इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सोमवार को बजरंग डेयरी पर छापा मारा. टीम ने डेयरी से दूध की मात्रा बढ़ाने और गाढ़ा दिखाने के लिए उपयोग होने वाले सिंथेटिक केमिकल्स और डिटर्जेंट जैसे तत्वों को जब्त किया है. केमिकल की कीमत पांच लाख रुपये से अधिक है.