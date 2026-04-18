ETV Bharat / state

जिनका कोई नहीं...: 53 लावारिस लोगों की अस्थियों का विधि-विधान से गंगा में विसर्जन

फिरोजाबाद: जिले में एक सामाजिक संस्था ने मानवता और संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश की है. जिन लोगों को अंतिम समय में अपनों का कंधा नसीब नहीं हो पाता, ऐसे लावारिस और अज्ञात लोगों को सम्मानपूर्वक विदाई देने का जिम्मा बैकुंठ धाम वेलफेयर ट्रस्ट ने उठाया है.

शुक्रवार को ट्रस्ट की ओर से शहर में एक मोक्ष यात्रा निकाली गई, जिसके बाद 53 लावारिस, अज्ञात लोगों की अस्थियों का हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कासगंज के सोरों स्थित पवित्र गंगा घाट पर विधि-विधान से विसर्जन किया गया. साथ ही पिंडदान की सभी धार्मिक क्रियाएं भी पूरी श्रद्धा और परंपरागत तरीके से संपन्न कराई गईं.

इस पूरे आयोजन का नेतृत्व ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने अपने साथियों के साथ किया. सोरों के तीर्थ क्षेत्र में पंडा जग्गू पंडित जी के सान्निध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुए. इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी.

इस दौरान अध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा यह सेवा कार्य कोई पहली पहल नहीं है. संस्था अब-तक 250 से अधिक लावारिस और अज्ञात लोगों की अस्थियों का विधिवत विसर्जन कर चुकी है. यह कार्य समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और मानव सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है.