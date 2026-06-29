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शहीद सिदो-कान्हू के वंशजों को कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति, एसडीओ ने भेजा नोटिस

साहिबगंज में हूल दिवस के लिए अनुमति मांगने पर पिछले साल के हंगामें को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने 53 लोगों को नोटिस भेजा है.

HOOL DIWAS IN SAHIBGANJ
एसडीएम कोर्ट से मिले नोटिस का विरोध करते लोग (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 6:45 PM IST

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साहिबगंज: 30 जून को हर साल जिले में हूल दिवस मनाया जाता है. इस बार भी हूल दिवस मनाने के लिए सिदो-कान्हू के वंशज ने 20 जून को जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी. हालांकि जिला प्रशासन ने पिछले साल हूल दिवस के मौके पर हुए हंगामे को देखते हुए इस बार भी 30 जून को बरहेट में शांति भंग होने की आशंका जताई. आशंका को देखते हुए बरहेट थाना प्रभारी ने पिछले साल हुए हंगामे में शामिल लोगों की सूची सदर एसडीओ को भेजी.

बरहेट थाना प्रभारी के भेजे गए सूची के आधार पर सदर एसडीओ ने जिले के बरहेट, बोरियो और तालझारी थाना क्षेत्र के 53 लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126/135 के तहत कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत सभी लोगों को 29 जून यानि सोमवार को एसडीओ कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया.

मामले को लेकर जानकारी देते सिदो-कान्हू के वंशज (ईटीव भारत)

बॉन्ड जमा करने का निर्देश

इस संबंध में न्यायालाय ने सभी को धारा 111 के तहत 10 हजार रुपये अथवा उस राशि के बराबर दो प्रतिभूति के साथ एक वर्ष का बॉन्ड न्यायालय में समर्पित करने को कहा गया है. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें भोगनाडीह के ग्राम प्रधान बबलू हांसदा, सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू, मनोज हांसदा, लुखीराम हांसदा, सुशील बेसरा, सोनामुनी सोरेन, रामदी हांसदा, ताला सोरेन, विक्रम हेंब्रम और दिनेश सोरेन आदि शामिल हैं.

लोगों ने नोटिस का किया विरोध

उधर इस घटना के विरोध के भोगनाडीह के लोगों ने मांझी स्थान में ग्राम प्रधान बबलू हांसदा की अध्यक्षता में बैठक की और प्रशासन के इस रवैये पर नाराजगी जताई. बैठक में मौजूद मंडल मुर्मू ने बताया कि वे लोग वर्षों से हूल दिवस मनाते रहे हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था. इस बार भी एसडीओ से कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जो अब तक नहीं मिली.

इस मामले को लेकर सिदो-कान्हू के वंशन मंडल मुर्मू ने कहा कि अब हमलोग अपने वंशजों का जन्मदिन और शहादत दिवस भी नहीं मना सकते. यह शहीदों की लोकप्रियता को कम करने की साजिश है.

सदर एसडीओ अमर जांन आइंद द्वारा बताया गया कि कुछ लोग नोटिस देने के बाद आए थे. आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसी वीवीआईपी की आने की हूल दिवस के दिन आने की सूचना नहीं है.

भी पढ़ें: 30 जून को भोगनाडीह में मनाया जाएगा हूल दिवस, पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ होगा आयोजन

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