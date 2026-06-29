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शहीद सिदो-कान्हू के वंशजों को कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति, एसडीओ ने भेजा नोटिस

एसडीएम कोर्ट से मिले नोटिस का विरोध करते लोग ( ईटीवी भारत )

साहिबगंज: 30 जून को हर साल जिले में हूल दिवस मनाया जाता है. इस बार भी हूल दिवस मनाने के लिए सिदो-कान्हू के वंशज ने 20 जून को जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी. हालांकि जिला प्रशासन ने पिछले साल हूल दिवस के मौके पर हुए हंगामे को देखते हुए इस बार भी 30 जून को बरहेट में शांति भंग होने की आशंका जताई. आशंका को देखते हुए बरहेट थाना प्रभारी ने पिछले साल हुए हंगामे में शामिल लोगों की सूची सदर एसडीओ को भेजी.

बरहेट थाना प्रभारी के भेजे गए सूची के आधार पर सदर एसडीओ ने जिले के बरहेट, बोरियो और तालझारी थाना क्षेत्र के 53 लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126/135 के तहत कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत सभी लोगों को 29 जून यानि सोमवार को एसडीओ कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया.

मामले को लेकर जानकारी देते सिदो-कान्हू के वंशज (ईटीव भारत)

बॉन्ड जमा करने का निर्देश

इस संबंध में न्यायालाय ने सभी को धारा 111 के तहत 10 हजार रुपये अथवा उस राशि के बराबर दो प्रतिभूति के साथ एक वर्ष का बॉन्ड न्यायालय में समर्पित करने को कहा गया है. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें भोगनाडीह के ग्राम प्रधान बबलू हांसदा, सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू, मनोज हांसदा, लुखीराम हांसदा, सुशील बेसरा, सोनामुनी सोरेन, रामदी हांसदा, ताला सोरेन, विक्रम हेंब्रम और दिनेश सोरेन आदि शामिल हैं.

लोगों ने नोटिस का किया विरोध