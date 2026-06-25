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योगी सरकार ने 53 पीसीएस अधिकारियों को दिया प्रमोशन का तोहफा, अब 6600 ग्रेड पे में हुए शामिल

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर शाम कई प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने उत्तर प्रदेश में 53 पीसीएस का प्रमोशन कर दिया है. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 2020 बैच के प्रोन्नत उप जिलाधिकारियों को ग्रेड पे पदोन्नति मिली है. नियुक्ति विभाग ने 6600 ग्रेड पे की सौगात दी है. नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव IAS अवनीश सक्सेना ने आदेश जारी किया है.

इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन-