योगी सरकार ने 53 पीसीएस अधिकारियों को दिया प्रमोशन का तोहफा, अब 6600 ग्रेड पे में हुए शामिल
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 2020 बैच के प्रोन्नत उप जिलाधिकारियों को ग्रेड पे पदोन्नति मिली है.
योगी सरकार ने दिया तोहफा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:46 PM IST
लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर शाम कई प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने उत्तर प्रदेश में 53 पीसीएस का प्रमोशन कर दिया है. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 2020 बैच के प्रोन्नत उप जिलाधिकारियों को ग्रेड पे पदोन्नति मिली है. नियुक्ति विभाग ने 6600 ग्रेड पे की सौगात दी है. नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव IAS अवनीश सक्सेना ने आदेश जारी किया है.
इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन-
- PCS अशोक कुमार, SDM आजमगढ़
- PCS आशुतोष कुमार-प्रथम, SDM रामपुर
- PCS मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, SDM रायबरेली
- PCS राहुल देव भट्ट, SDM मुजफ्फरनगर
- PCS मनोज कुमार, SDM हापुड़
- PCS प्रवर्धन शर्मा, SDM लखनऊ
- PCS विश्वेश्वर सिंह, SDM जालौन
- PCS मनोज कुमार पाठक, SDM गाजीपुर
- PCS प्रमेश श्रीवास्तव, SDM उन्नाव
- PCS अरविन्द त्रिपाठी, SDM अम्बेडकरनगर
- PCS शिव ध्यान पांडेय, SDM महोबा
- PCS गुलाब चन्द्र-I, SDM बरेली
- PCS प्रभाकर त्रिपाठी, SDM मेरठ
- PCS लाल सिंह यादव, SDM पीलीभीत
- PCS राकेश कुमार मौर्य, SDM बुलन्दशहर
- PCS रश्मि सिंह, SDM स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ
- PCS मलखान सिंह, SDM गोरखपुर
- PCS प्रदीप कुमार रमन, SDM फतेहपुर
- PCS अजय आनन्द वर्मा, SDM औरैया
- PCS नन्हें राम, SDM हरदोई
- PCS गुलाब चन्द्र-II, SDM मिर्जापुर
- PCS जीत सिंह, SDM शाहजहांपुर
- PCS गजेन्द्र सिंह, SDM अयोध्या
- PCS राम कुमार, OSD बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झांसी
- PCS विनीत मिश्रा, SDM अलीगढ़
- PCS विजय कुमार त्रिवेदी, SDM चन्दौली
- PCS धर्मेन्द्र सिंह, SDM हाथरस
- PCS अनुराग सिंह, SDM बाराबंकी
- PCS अमित कुमार गुप्ता, OSD आवास विकास परिषद, लखनऊ
- PCS सुधीर कुमार, SDM सन्तकबीरनगर
- PCS प्रीति जैन, SDM सुलतानपुर
- PCS राकेश सिंह, SDM इटावा
- बीर सिंह- प्रो-2020 (नगर निगम, अलीगढ़)
- नीलम श्रीवास्तव- प्रो-2020 (बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली)
- वन्दना पाण्डेय- प्रो-2020 (लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ)
- अर्चना ओझा- प्रो-2020 (लखीमपुरखीरी)
- रेशमा सहाय- प्रो-2020 (कन्नौज)
- राम जनम यादव- प्रो-2020 (बरेली)
- देवेन्द्र प्रताप- प्रो-2020 (नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर)
- संतोष कुमार ओझा- प्रो-2020 (मिर्जापुर)
- मो. जसीम- प्रो-2020 (चित्रकूट)
- पवन कुमार जायसवाल- प्रो-2020 (लखनऊ)
- नवीन प्रसाद- प्रो-2020 (महराजगंज)
- हेमंत कुमार चौधरी- प्रो-2020 (पीलीभीत)
- अजय कुमार पांडेय- प्रो-2020 (फतेहपुर)
- पवन प्रकाश पाठक- प्रो-2020 (काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी)
- अखिलेश कुमार सिंह- प्रो-2020 (बहराइच)
- विवेक कुमार मिश्र- प्रो-2020 (कानपुर नगर)
- प्रदीप कुमार यादव- प्रो-2020 (सोनभद्र)
- नरेन्द्र सिंह यादव- प्रो-2020 (मथुरा)
- रोहित कुमार मौर्य- प्रो-2020 (इटावा)
- अनामिका श्रीवास्तव- प्रो-2020 (फतेहपुर)
- PCS सविता शुक्ला, सहायक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ
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