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सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ धाम; सोमवार को ज्यादा भीड़

सावन में काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सावन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है. देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं. गंगा घाट से लेकर के बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब है. इस बात की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं. सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई है. सोमवार को औसतन 5.5 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे है. संभावना जताई जा रही है, बाकी बचे 9 दिनों में यह आंकड़ा 80 लाख के पार चला जाएगा. सावन में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. इसमें बैरिकेडिंग के जरिए जहां मंदिर मार्ग तक उनके पहुंचने की राह को आसान बनाया गया है, वहीं ओआरएस पानी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. मंदिर सीईओ विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि श्रद्धालु 25 से 30 मिनट में दर्शन कर ले रहे हैं. हालांकि, भीड़भाड़ बढ़ने पर थोड़ा अधिक समय भी लग जाता है. काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं. (Video Credit: ETV Bharat) मंदिर प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़े के बाबत मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि सावन शुरू होने के बाद 19 दिनों में 53 लाख 59 हजार 634 श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर चुके हैं. अब तक तीन सोमवार बीत चुके है. प्रत्येक सोमवार को 5 से 5.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे और उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया है. उन्होंने बताया कि यदि आंकड़ों को देखें तो आगामी बचे दिनों में 80 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर और आसपास क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इनमें खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर, पेयजल, ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था की गई है.