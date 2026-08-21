सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ धाम; सोमवार को ज्यादा भीड़
संभावना जताई जा रही है, बाकी बचे 9 दिनों में यह आंकड़ा 80 लाख के पार चला जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 2:03 PM IST
वाराणसी: सावन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है. देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं. गंगा घाट से लेकर के बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब है. इस बात की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं.
सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई है. सोमवार को औसतन 5.5 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे है. संभावना जताई जा रही है, बाकी बचे 9 दिनों में यह आंकड़ा 80 लाख के पार चला जाएगा.
सावन में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. इसमें बैरिकेडिंग के जरिए जहां मंदिर मार्ग तक उनके पहुंचने की राह को आसान बनाया गया है, वहीं ओआरएस पानी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
मंदिर सीईओ विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि श्रद्धालु 25 से 30 मिनट में दर्शन कर ले रहे हैं. हालांकि, भीड़भाड़ बढ़ने पर थोड़ा अधिक समय भी लग जाता है.
मंदिर प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़े के बाबत मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि सावन शुरू होने के बाद 19 दिनों में 53 लाख 59 हजार 634 श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर चुके हैं.
अब तक तीन सोमवार बीत चुके है. प्रत्येक सोमवार को 5 से 5.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे और उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया है. उन्होंने बताया कि यदि आंकड़ों को देखें तो आगामी बचे दिनों में 80 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर और आसपास क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इनमें खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर, पेयजल, ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में श्रद्धालु करीब 25 से 30 मिनट में औसतन बाबा का दर्शन कर ले रहे हैं. हालांकि भीड़ होने पर थोड़े समय में बढ़ोतरी हो जा रही है.
इसके साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम अपील भी की जा रही है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि भीड़ या अन्य किसी कारण श्रद्धालुओं को अपेक्षाकृत लाइन में ज्यादा खड़ा होना पड़ सकता है.
ऐसे में उनसे खाली पेट दर्शन नहीं करने की अपील की जा रही है, क्योंकि खाली पेट रहकर दर्शन करने से उनकी तबीयत खराब होने की आशंका रहती है. इसलिए उनसे पर्याप्त भोजन और पानी लेकर आने की अपील की जा रही है.
वहीं, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सावन शुरू होने से पहले ही वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. प्रशासन का कहना है कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
बताते चलें कि 5000 से ज्यादा सुरक्षा बल मंदिर व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैनात किए गए हैं. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है. उन्हें लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी ऊर्जा में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है.
वह इसी बात से खुश हैं कि महादेव का जलाभिषेक करने का उनको मौका मिलेगा. श्रद्धालु कहते हैं कि यह मौका बड़े सौभाग्य से बाबा विश्वनाथ देते हैं. ऐसे में हम सब खड़े होकर के अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं.
खड़े होने की वजह से पैरों में दर्द जरूर है लेकिन मन में इस बात का उमंग है कि बाबा आशीर्वाद देंगे. व्यवस्थाओं के बाबत उन्होंने बताया कि सुरक्षा और सुविधाएं ठीक मिल रही हैं. पानी की व्यवस्था की गई है. सुरक्षाकर्मी भी हम सब की मदद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 3.86 हेक्टेयर जमीन के लिए नगर निगम और AMU प्रशासन आमने-सामने; जानें दोनों के दावे