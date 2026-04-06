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लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर महिला के पास से 53 कारतूस बरामद, गिरफ्तार

बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर रविवार को एक महिला के बैग में जाॅच के दौरान 53 कारतूस बरामद हुए.

Cartridges Recovered from Woman
लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर महिला के पास 53 कारतूस बरामद. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:27 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर रविवार को एक महिला के बैंग में जाॅच के दौरान 53 कारतूस बरामद हुए.

सुरक्षा कर्मियों ने कारतूस बरामद होने की सूचना महानगर थाने में दी. महिला द्वारा कारतूस के संबंध में कोई जानकारी न दे पाने व कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जाॅच पड़ताल की जा रही है.
महानगर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार को बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के बैगेज जाॅच की जा रही थी तभी एक महिला जो कि मूल रूप से कानपुर के तिवारीपुर थाना साढ की निवासी प्रतिभा पाल के बैग की जाॅच की गयी, तो स्कैनर से बैग में कारतूस डिटेक्ट हुए.

सुरक्षा में तैनात एसआईएस सिक्योेरिटी कर्मियों ने महिला के बैग की सघन तलाशी ली तो उसमें 35 जिन्दा कारतूस व एक काले रंग के छोटे पर्स में 18 अदद 09 एमएम जिन्दा कारतूस व 1 पन्नी में 9 अदद 9एमएम के जिन्दा कारतूस तथा 10 कारतूस के खोखा कुल 53 जिन्दा कारतूस व 10 कारतूस के खोखा बरामद हुए इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद होने से हडकम्प मच गया.

सुरक्षा कर्मियों द्वारा तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना महानगर में दी गयी. मौके पर पहुॅची पुलिस ने प्रतिभा पाल को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की. पूछताछ में महिला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, न ही कारतूस के संबंध में कोई लाइसेंस दिखा सकी. जिसके बाद उपनिरीक्षक अनुराग सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मेट्रो प्रवक्ता पंचानन मिश्रा ने बताया कि रविवार को बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर एक महिला के पास से 53 कारतूस बरामद हुए थे, जिस पर सूचना थाना महानगर में दी गयी थी.

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