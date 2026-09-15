ETV Bharat / state

7,621 मेगावाट क्षमता की 527 जल विद्युत परियोजनाएं अटकीं, नहीं शुरू हो पाया काम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता के दोहन को लेकर कई परियोजनाएं कागजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही अटकी हुई हैं. प्रदेश में स्वीकृत कुल 773 जल विद्युत परियोजनाओं में से 527 परियोजनाओं पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से दी गई है.

सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 21,751 मेगावाट क्षमता की 773 जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. हालांकि, इनमें से 7,621 मेगावाट क्षमता की 527 जल विद्युत परियोजनाओं पर अभी तक धरातल पर निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो सका है.

साईकोठी-I और II का कार्य नवंबर 2026 तक आवंटित करने का लक्ष्य

चुराह निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली साईकोठी जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4 अगस्त 2025 को साईकोठी-I (15 मेगावाट) और साईकोठी-II (18 मेगावाट) परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी. इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्री-क्वालिफिकेशन (PQ) टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन KfW और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है. टेंडर प्रक्रिया के द्वितीय चरण को पूरा करने के बाद नवंबर 2026 तक कार्य आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा.

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के नियम