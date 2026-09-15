7,621 मेगावाट क्षमता की 527 जल विद्युत परियोजनाएं अटकीं, नहीं शुरू हो पाया काम
हिमाचल में स्वीकृत 773 जल विद्युत परियोजनाओं में से 527 पर काम शुरू होना बाकी. साईकोठी-I, II का कार्य 2026 तक आवंटित करने का लक्ष्य.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 2:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता के दोहन को लेकर कई परियोजनाएं कागजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही अटकी हुई हैं. प्रदेश में स्वीकृत कुल 773 जल विद्युत परियोजनाओं में से 527 परियोजनाओं पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से दी गई है.
सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 21,751 मेगावाट क्षमता की 773 जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. हालांकि, इनमें से 7,621 मेगावाट क्षमता की 527 जल विद्युत परियोजनाओं पर अभी तक धरातल पर निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो सका है.
साईकोठी-I और II का कार्य नवंबर 2026 तक आवंटित करने का लक्ष्य
चुराह निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली साईकोठी जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4 अगस्त 2025 को साईकोठी-I (15 मेगावाट) और साईकोठी-II (18 मेगावाट) परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी. इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्री-क्वालिफिकेशन (PQ) टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन KfW और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है. टेंडर प्रक्रिया के द्वितीय चरण को पूरा करने के बाद नवंबर 2026 तक कार्य आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा.
भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के नियम
परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट किया कि भूमि मालिकों को मुआवजा 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013' (Land Acquisition Act 2013), आर एंड आर (R&R) नीति तथा गठित भूमि वार्ता समिति के माध्यम से नियमानुसार दिया जा रहा है. नीतिगत प्रावधानों के आधार पर ही प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है.
चांजू द्वितीय चरण से 45 स्थानीय लोगों को मिला स्थायी रोजगार
चांजू द्वितीय चरण (19.8 मेगावाट) हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति साझा करते हुए बताया गया कि इसका निर्माण कार्य फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और अगस्त 2021 में काम पूरा होकर विद्युत उत्पादन जारी है. इस परियोजना में कुल 45 स्थानीय निवासियों को स्थायी रोजगार दिया गया है. इनमें चांजू पंचायत से 25, चरडा पंचायत से 10, बघेईगढ़ पंचायत से 6 और देओला पंचायत से 4 लोग शामिल हैं.
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