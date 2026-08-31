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नाथपा बांध से छोड़ा जाएगा 520 क्यूमेक्स अतिरिक्त पानी, दोपहर 3:30 से 4:30 से होगी पानी की निकासी

नाथपा बांध के रेडियल गेट के रखरखाव कार्य के चलते छोड़ा जाएगा पानी. प्रशासन ने जारी किया अलर्ट.

नाथपा बांध
नाथपा बांध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 3:15 PM IST

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रामपुर: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों सहित बांधों में लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है. जिसकी वजह से कई बांधों से समय-समय पर पानी छोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में आज शिमला जिले के रामपुर में नाथपा बांध में पानी छोड़ा जाएगा. इसका लेकर बांध प्रबंधन और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

नाथपा बांध से छोड़ा जाएगा 520 क्यूमेक्स पानी

नाथपा बांध के रेडियल गेट के रखरखाव कार्य के चलते सोमवार 31 अगस्त 2026 को दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच रेडियल गेट नंबर-3 से करीब 520 क्यूमेक्स अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा. रेडियल गेट नंबर-3 से दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक होगी पानी की निकासी. डाउनस्ट्रीम में 601 क्यूमेक्स तक पहुंच सकता है प्रवाह. परियोजना प्रबंधन के अनुसार इस दौरान नाथपा बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में कुल संभावित जल प्रवाह करीब 601 क्यूमेक्स तक पहुंच सकता है. इसमें रेडियल गेट से छोड़ा जाने वाला 520 क्यूमेक्स तथा एसएफटी से करीब 81 क्यूमेक्स पानी शामिल है.

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि बांध में पानी की आवक यानी इनफ्लो में और वृद्धि होती है, तो स्थिति के अनुसार अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जा सकता है. इसके मद्देनजर डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रहने वाले लोगों और अन्य लोगों से सतलुज नदी तथा नदी-नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. परियोजना प्रमुख ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने और निर्धारित अवधि के दौरान नदी के आसपास न जाने का आग्रह किया है.

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